Brésil : une foire du livre, incapable de protéger ses invités, s'autocensure

La Feira do Livro de Jaraguá do Sul, en 2018 (via Facebook

« J'avais honte de lui dire »

Les organisateurs se faisaient une joie d'annoncer les invités de cette 13e édition de la Feira do Livro, prévue à Jaraguá do Sul entre le 8 et le 18 août prochains. Parmi ces invités, la journaliste Miriam Leitão et le sociologue et politologue Sérgio Abranches, qui ont rapidement provoqué un mouvement de grande ampleur sur les réseaux sociaux. Avec des messages peu rassurants : les deux auteurs se voyaient promettre une pluie d'œufs à leur arrivée, si ce n'est pire.L'écrivain Carlos Henrique Schroeder, directeur artistique de l'événement, assure même que lui et plusieurs membres de l'organisation ont reçu de nombreux messages menaçants, au rythme de plusieurs dizaines par heure après l'annonce de la programmation.Mais quelle raison a bien pu pousser une partie de la population de Jaraguá do Sul à refuser ainsi la présence de Leitão et Abranches ? Une pétition mise en ligne contre leur venue au festival apporte quelques éléments de réponse : le texte de celle-ci indique que les signataires s'insurgent contre « les biais idéologiques et le positionnement » de Miriam Leitão.Ce sont bien les prises de position de Leitão, ouvertement opposée à Jair Bolsonaro, l'actuel président de la République du Brésil : lors des dernières élections présidentielles de 2018, Jaraguá do Sul a massivement voté pour le candidat d'extrême droite, en lui accordant 83 % des suffrages exprimés.Après plusieurs jours d'hésitation, les organisateurs ont dû se rendre à l'évidence : ce mardi 16 juillet, Carlos Henrique Schroeder a annoncé à Miriam Leitão et Sérgio Abranches que le festival ne pourrait les accueillir en toute sécurité, et que leur venue était donc compromise.« J'avais honte de lui dire : “Écoute, Miriam, je ne peux pas garantir ta sécurité dans la ville” », explique Schroeder. « Nous organisons un événement autour de la littérature et nous défendons la liberté d'expression et d'opinion, cette scène est faite pour les idées. Mais, d'un autre côté, je ne sais pas ce qui pourrait arriver », ajoute-t-il auprès Folha de Sao Paulo Les deux invités devaient notamment participer à une table ronde pour évoquer les lectures qui ont marqué leurs existences respectives et leurs parcours professionnels. Si la pétition a pesé sur la décision, le manque de budget disponible, malgré un soutien de la ville et de partenaires privés, n'aura pas permis d'engager des mesures de sécurité renforcées.via PublishNews