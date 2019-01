Brexit : les industries culturelles réclament un nouveau référendum

Tiocfaidh ár lá 1916, CC BY ND 2.0

L’absence d’accord aurait des conséquences catastrophiques pour le secteur, assure la Creative Industries Federation, par la voix de son président, Alan Bishop. « Nous sommes maintenant au bord du précipice et il est impératif que nos partis politiques agissent en conséquence pour nous empêcher de nous effondrer si nous devions quitter l’UE. »Dans un communiqué diffusé sur son site, l’organisation pointe les répercussions commerciales pour l’ensemble des industries culturelles. Ces dernières, peut-on lire, contribuent pour plus de 100 milliards £ en valeur ajoutée, et emploient 1 personne sur 11 dans le pays.« La libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes sont à l'origine du succès du secteur et de ses capacités », poursuit le président, réclamant un nouveau vote.Les industries créatives seraient vitales pour l’économie, et plus encore, pour la culture d’un territoire. « Elles jouent un rôle vital dans la vie de chaque personne résidant au Royaume-Uni et revêtent une importance irremplaçable pour que le Royaume-Uni soit considéré à travers le monde. »La possibilité d’une absence d’accord avec l’Union serait qui plus est ruineuse. En effet, 21 % des entreprises envisageraient de passer tout ou une partie de leur activité à l’étranger... 40 % estiment qu’un « no deal » mettrait sérieusement en danger leur activité.Début décembre, ce sont les auteurs britanniques qui faisaient part de leurs inquiétudes. « L’industrie de l’édition britannique apporte une contribution importante aux revenus des industries culturelles en général, avec un chiffre d’affaires de 5,7 milliards £ en 2017 », rappellait ainsi la Society of Authors.La sortie de l’UE aura des conséquences parfois inattendues : les subventions européennes pour la traduction et l’édition de livres à travers le programme Creative Europe, par exemple, ne seront plus accessibles . La SoA demande au gouvernement britannique de négocier une participation maintenue au programme, ou de compenser la disparition de ces aides par le déblocage de budgets.