Brexit, Twitter et Marie Kondo, tournés sauce contes de fées

Mais également Hansel et Gretel en négociation avec la sorcière qui leur apprend à ne pas juger trop vite sur les apparences et qu’une femme sans enfant n’est pas forcément une sorcière. Ou encore, la course entre le lièvre et la tortue qui dégénère du fait de l’intervention des Russes pour truquer la compétition, et caetera.



Il était une fois vingt contes revisités pour mettre en lumière nos péchés contemporains. Dans la veine de La Fontaine ou de Voltaire, Stuart Heritage mêle les héros de notre enfance aux protagonistes de notre époque dans un festival de sarcasme et d’humour britannique.



Entre contes pour adultes et pamphlet politique, voici des histoires à ne pas lire le soir, à ne pas offrir aux grands anxieux, et à ne pas prendre au pied de la lettre !





Stuart Heritage est chroniqueur pour le Guardian et le Times, il est aussi observateur avisé de notre époque.



Déboussolé d’abord par les déboires traversés par ses contemporains, le Brexit les malentendus entre hommes et femmes, Twitter et Trump, l’irruption de Marie Kondo dans son foyer, il s’efforce de donner de la lisibilité à cette affaire et de remettre un peu de tendresse dans ce monde bizarre.





[à paraître 8/01/2020] Stuart Heritage, trad. Cecile Roche – Boris Johnson et les trois ours et autres contes sarcastiques – Autrement – 9782746754171 –16 €

C’est l’histoire de Boris Johnson qui débarque dans la maisonnette des trois ours et leur organise un Brexit à sa façon. On rencontre ainsi Marie Kondo dont les bons conseils ont fait que la planète est saturée de déchets, et qu’on finit par mettre en orbite avec les vêtements mal-aimés.