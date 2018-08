Brian Selznick illustre les poèmes gays de Walt Whitman

L'éditeur américain Abrams ComicArts publiera l'année prochaine un recueil de poèmes de Walt Whitman qui se concentrera sur les textes qui font référence à l'homosexualité de l'auteur américain, un des plus importants du XIXe siècle. Live Oak, With Moss mettra en avant des poèmes peu connus de Whitman, illustrés par Brian Selznick, auteur de L'Invention de Hugo Cabret.

Une des illustrations de Brian Selznick (via Entertainment Weekly

Walt Whitman, monstre sacré de la poésie aux États-Unis, avait une vie amoureuse et sexuelle compliquée : attiré par les hommes, Whitman tentait de se convaincre du contraire, pour se refuser la vérité, mais aussi la cacher à son entourage et au monde. Il s'était ainsi inventé une descendance pour cacher son homosexualité. C'est dans son écriture et sa poésie que transparait son amour pour les hommes.

Le recueil Live Oak, With Moss, à paraître l'année prochaine chez Abrams ComicArts, mettra face à face les 12 poèmes de Whitman écrits vers l'âge de 40 ans et les illustrations de l'auteur Brian Selznick. Peu connus, mais déjà publiés auparavant, les 12 textes de Whitman décrivent une ville imaginaire dans laquelle les hommes peuvent s’aimer sans devoir se cacher.

En son temps, Whitman avait bien sûr dissimulé ce recueil, qui n’avait pas été dévoilé au public : toutefois, Live Oak, With Moss s’était petit à petit transformé pour devenir Calamus, un ensemble de poèmes présentés dans le recueil Feuilles d’herbe, Leaves of Grass, le plus connu de Whitman.

L’histoire du livre que publiera Abrams ComicArts est assez atypique, comme le raconte Brian Selznick : « J’ai rencontré le légendaire illustrateur Maurice Sendak lors d’une séance de dédicaces et nous sommes rapidement devenus amis. Par coïncidence, il lisait Walt Whitman pour la première fois et je venais de terminer un livre pour enfants sur le poète. Maurice m’a raconté une histoire incroyable à propos d’une séquence de poèmes que Whitman avait écrite au sujet d’une histoire d’amour qu’il avait avec un autre homme et qu’il n’avait jamais publiée », explique l’auteur dans un communiqué.

« C’est mon amie Karen Karbiener qui m’a suggéré de créer un livre à partir de ces poèmes. J’espère que Maurice aurait approuvé », termine-t-il.





Plus d’une centaine de pages d’illustrations a été créée par Selznick, et l’ouvrage sera préfacé par la professeure Karen Karbiener, spécialiste de Whitman et de la littérature américaine du XIXe siècle.

Live Oak, With Moss sera publié le 9 avril 2019 aux États-Unis.