Broken : le prochain livre de Don Winslow, et déjà des aspirations à l'écran

Don Winslow : un auteur pressé ?

Le recueil est composé de 5 nouvelles, inspirés de Different Seasons (Différentes Saisons, traduit parPierre Alien chez Albin Michel), un recueil de quatre romans courts signés Stephen King, rien que ça. Et « dont trois, Rita Hayworth et la Rédemption de Shawshank, Un élève doué et Le Corps ont fait l'objet d'adaptation » précise Don Winslow.« Broken comprend cinq nouvelles et un roman court et on pense qu'elles ont toutes un réel potentiel à l'écran, que ce soit à la télévision ou au cinéma ».La cinquième nouvelle du recueil est un ensemble un peu à la Pulp Fiction qui rassemble un certain nombre des personnages les plus célèbres de Winslow. Notamment Ben, docteur en botanique et marketing, Chon, mercenaire féru d’armes sophistiquées, et Ophelia la bimbo (dite O) que l'on avait découvert dans son ouvrage Savages (traduit en France par Freddy Michalski chez Le Masque).Mais aussi Bobby Z de Mort et vie de Bobby Z (titre original : The Death and Life of Bobby Z, trad. Oristelle Bonis chez Belfond) et Art Keller, un agent américain membre de la DEA, que l'on rencontre dans sa série La Griffe du chien.Selon le site d'information Deadline , l'auteur de polar et son agent Shane Salerno ont ainsi discrètement pris le pouvoir pour mieux contrôler le potentiel destin de son recueil à l'écran. Don Winslow a toujours été très impliqué dans les adaptations de ses ouvrages.Pour rappel, il est lui-même en charge du scénario de l'adaptation de son ouvrage The Winter of Frankie Machine publié en France en 2009 aux éditions Le Masque sous le titre de L'Hiver de Frankie Machine d'après la traduction de Frank Reichert. Si Martin Scorses puis Michael Mann ont eu l'idée de diriger le projet, c'est finalement William Friedkin, connu notamment pour French Connection, qui transposera l'ouvrage à l'écran.Parallèlement, il est en train de réaliser un roman graphique avec comme personnage principal, une jeune femme entrainée dans une histoire de blanchiment d'argent.«J’ai écrit plus de vingt livres au cours de ma carrière, mais j’ai commencé tard et j’ai l’impression que, à 65 ans, peu importe mon travail, je ne pourrai jamais rattraper mon retard », a déclaré Winslow.