Bruno Le Maire accepterait la réouverture des librairies, sous conditions

Comportement inacceptable

.@BrunoLeMaire : “Nous souhaitons qu’il y ait un guide des bonnes pratiques adopté par les partenaires sociaux le plus rapidement possible” #coronavirus #le79inter pic.twitter.com/iMCwnHDnUL — France Inter (@franceinter) March 19, 2020

Invité de France Inter, Bruno Le Maire l’assurait : « Il ne doit pas y avoir de licenciements : nous avons prévu des mesures de chômage partiel massives qui vont coûter environ 8 milliards d’euros sur deux mois. Ils doivent permettre aux salariés de vivre dans la sécurité de leur travail. »Mais en l’état, pour les librairies indépendantes, c’est la fin automatique de l’activité. Avec pour conséquence, le repli sur Amazon, dont l’activité augmente massivement — avec des risques sanitaires dénoncés par les salariés . Une concurrence déloyale, estiment les premiers, doubles victimes du coronavirus.Le Syndicat de la librairie française saluait d’ailleurs le civisme de la profession , qui a « suspendu tout service de retrait et de livraison et renoncé à une ouverture lorsque la vente d’autres produits comme la presse les y autorisait ».C’est que les librairies, dès l’annonce de la fermeture des établissements non indispensables, ont compté parmi les concernés. Le livre, non indispensable ? Bruno Le Maire, interrogé ce matin, pointe le cas d’Amazon, pour qui une journée non travaillée sera non payée. « Ces pressions sont inacceptables et nous le ferons savoir à Amazon. »Commerce de première nécessité ? Sachant que l’alimentaire est loin, en France, de représenter la majorité de son activité en ligne, qu’en est-il ? De plus, si le géant américain récupère le chiffre d’affaires et les ventes des librairies, alors, quel avenir pour ces dernières ?« Moi, j’estime que la librairie est un commerce de première nécessité. Je suis prêt à regarder cette question », reprend-il. Actuellement, « Amazon distribue les livres et vous savez l’attachement que j’ai pour les livres. » La question sera donc étudiée avec le ministre de la Culture et le Premier ministre, pour envisager comment réviser cette position.Mais le principe de sécurité sanitaire reste primordial. « La librairie, c’est un produit qui va passer du commerçant au client […] et ne peut pas être un lieu de rassemblement. Si nous sommes capables, pour les librairies […] de définir des règles strictes pour maintenir l’activité », alors la réouverture pourrait s’envisager.Comment ? Des clients qui entreraient un par un, feraient leur achat et sortiraient immédiatement. Et ne pas rester dans l’établissement, « parce que c’est là tout le plaisir que de flâner en librairie ».L’idée serait alors de mettre en place les mêmes modalités de fonctionnement que pour les supermarchés : une distance de sécurité entre les personnes et limiter donc le nombre de personnes dans les commerces.