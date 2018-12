Bruxelles vendra aussi ses livres à un prix unique

(photo d'illustration, Gianfranco Goria, CC BY-NC-ND 2.0)

Depuis 198, pas moins de 19 projets de loi ont tenté de réguler le prix du livre en Belgique sans jamais atteindre l’étape finale : avec la réforme de l'État en 2014, les Communautés ont acquis la compétence pour légiférer sur le sujet. Rapidement et suite aux demandes répétées de la profession, la Communauté flamande puis la Communauté française ont lancé les chantiers sur le prix unique en décembre 2016 et octobre 2017.L'objectif principal du décret sur le prix unique du livre, clairement affiché dès l'article 1er, n'est autre que « Préserver la pluralité des canaux de vente et la diversité de la création afin de garantir au public le maintien d’une offre de livres diversifiée, accessible et qualitative. »Après l'adoption du décret au sein des Communautés flamande et française, ne restait plus qu'à conclure courant 2018 un accord de coopération avec la Communauté flamande et l’État fédéral pour permettre l’application des deux décrets (flamand et francophone) sur Bruxelles.C'est désormais chose faite et, ainsi, les livres vendus dans la capitale, en français ou en néerlandais, le seront à un prix unique dès 2019.