BulleDop amorce 12 heures de direct sur YouTube, en soutien au livre : Bibliothon

Des libraires, des auteurs...

Une vingtaine de Booktubers — dont Nine Gorman, Margaud liseuse, Lily bouquine, Jeannot se livre, Le souffle des mots, Tom et Nathan Levêque —, mais également des YouTubers d’autres horizons comme Gastronogeek et Ben HPTS, se retrouveront.Avec eux, une trentaine d’auteurs — le scénariste Christophe Arleston, Cy, Olivia Ruiz, Samantha Bailly, qui se succéderont. Orchestré par BulleDop, ce Bibliothon est une première pour l’édition, avec près d’une centaine d’intervenants.Au programme de l’émission, interviews d’auteurs, tables rondes, quiz Harry Potter, blind test musical, cours de yoga, mini-concert, conseils de lecture...Certaines tables rondes virtuelles se dérouleront en direct, d’autres ont été enregistrées et seront intégrées au fil de la programmation.« Tous les corps de métiers littéraires, mais aussi hors livres, seront présents pour ce grand divertissement », explique Émilie, aka BulleDop, à ActuaLitté. « La chanteuse Anne Sila a prévu un blind test et un concert : nous avons tenté de réunir toutes les bonnes volontés pour ce rendez-vous. »Le constat est simple : si différentes initiatives voient le jour un peu partout, la YouTubeuse souligne qu’il était « urgence et utile d’agir pour le livre ». Avec dans l’idée que, post-11 mai, chacun aura envie de retrouver sa librairie, pour découvrir les ouvrages évoqués, et bien d’autres.Des sujets sérieux, d’autres plus légers, ce Bibliothon « se veut tout à la fois ludique et distrayant. J’aimerais surtout que les spectateurs se sentent impliqués dans tout ce qui sera proposé ».En outre, les internautes auront la possibilité d’effectuer des dons à destination d’organisations d’auteurs et de libraires.Wilfrid Séjeau, président du groupement Initiales le souligne : « Malgré les mesures prises par le gouvernement les mois à venir s’annoncent périlleux pour les librairies indépendantes. » L’association se chargera de répartir les sommes collectées rapidement, sur décision du conseil d’administration, et à destination de la trésorerie des librairies.Côté auteurs, c’est la Ligue des auteurs professionnels qui accompagne l’événement. « La crise impacte lourdement les artistes auteurs, rendant plus criants encore que d’ordinaire les contradictions et dysfonctionnements de notre statut bricolé », explique Samantha Bailly, la présidente.Le Bibliothon serait en mesure de « soutenir nos actions de sensibilisation, de protection et de médiation, afin d’améliorer les conditions sociales de tous les auteurs et autrices professionnels, en particulier les jeunes et les femmes, qui sont si souvent dans l’angle mort des soutiens proposés aujourd’hui », estime-t-elle.Les 12 heures seront à retrouver à cette adresse . À suivre avec le hashtag #livebibliothon.Récemment, les YouTubeurs Mcfly et Carlito avaient mis en place, en faveur des hôpitaux, un programme similaire. Le 2 avril, de 9 h à 20 h, un marathon vidéo avait permis de récolter 400.000 €.De son côté, Lady Gaga avait organisé One World, un concert ayant récolté 127,9 millions $, en collaboration avec Global Citizen – six heures de show, toujours en soutien aux personnels soignants.