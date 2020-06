“C'est arrivé la nuit”, le prochain roman de Marc Levy, en septembre

photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

« Depuis vingt ans, j’écris pour voir le monde en couleurs... Pour me calmer aussi. À quoi sert d’être écrivain, si ce n’est pour raconter des histoires qui interpellent, pour se poser des questions ? Je m’en suis posé à chaque page, alors j’ai mené l’enquête, résolu, aussi mordu qu’un reporter », explique le romancier.Dans C’est arrivé la nuit, premier tome de 9, une nouvelle saga, il nous embarque hors des sentiers battus. « Je suis parti à la rencontre des vrais protagonistes, des hors-la-loi au cœur d’or, des vilains bien sous tous rapports, des manipulateurs, des faussaires, des passeurs, des assassins en col blanc, des putains magnifiques, des journalistes risquant leur peau pour que la vérité éclate, et ce faisant j’ai découvert l’indicible », indique-t-il.Des amis qui partagent leurs secrets, donc, mais qui ne se sont jamais rencontrés.« J’avais pour habitude de me laisser entraîner par deux personnages. Cette fois, ils sont 9. J’ai tout fait pour entrer dans leur bande. Et ils m’ont accepté. Cette année, nul besoin de leur dire au revoir à la dernière page. Parce que l’histoire continue, et elle est loin d’être terminée. Bienvenue dans le monde de 9 ! »