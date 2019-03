C'est officiel, Elton John publiera ses mémoires à l'automne prochain

« Je ne suis une personne nostalgique. On m'accuse souvent de ne penser qu'au futur, à mon prochain concert ou autre projet créatif. C’est une surprise de constater à quel point je trouve cathartique le processus d’écriture de mes mémoires. En regardant en arrière, je me rends compte de la vie folle que j'ai eu le privilège de vivre », explique-t-il sur son site web. C'est sur YouTube que la célèbre icône rock a révélé le titre et la couverture inédite de son autobiographie. « C'est la toute première fois que quelqu'un le voit, à part moi bien sûr. »En précommande depuis début mars, l'autobiographie du célèbre chanteur a été en quelques heures en top des ventes Amazon. Dans le cadre de la campagne, la rock star se rendra à Waterstones Piccadilly pour une session inédite d'autographes.« C'est une histoire incroyablement franche, amusante, et personnelle », a déclaré Jeremy Trevathan, éditeur chez Pan Macmillan. « Le livre est honnête, irrévérencieux, émouvant, révélateur. Le lecteur aura vraiment l'impression qu'Elton est assis là et le regarde dans les yeux. En riant et en lui parlant directement. Je suis absolument certain que ce sera le livre de la décennie. »« Dans Me, Elton écrit aussi avec beaucoup de force pour se purifier et changer sa vie, pour trouver l'amour avec David Furnish et devenir un père. D'une voix chaleureuse, humble et ouverte, c'est Elton qui parle de sa musique et de ses relations, de ses passions et de ses erreurs », décrit la maison d'édition.2019 sera une année riche pour Elton John. En effet, la publication de son autobiographie est accompagnée de la sortie de Rocketman, le biopic de la rock star. Réalisé par Dexter Fletcher, la sortie est prévue pour le 19 mai prochain. Taron Egerton incarnera le rôle d'Elton John.Via The Bookseller