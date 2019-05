C'est promis, l’avant dernier tome de GOT sortira avant août 2020

Espérons qu'il ne perde pas le nord...

(Image parsimisi1 de Pixabay)

L’annonce a été faite sur son blog en réponse à une vidéo de la compagnie aérienne néo-zélandaise Air New Zealand qui lui proposait un billet gratuit pour terminer son livre au calme et loin de la pression médiatique. Sur le ton de la plaisanterie bienveillante bien sûr la vidéo s’adressait à l’écrivain en ces mots : « Winter is already here and it is pretty inspiring. So, maybe, to finally decide what happens to The North you just need to head south ». (« L’hiver est déjà là et il est source d’inspiration. Donc, peut-être, pour finalement décider du sort du Nord, vous n’avez qu’à prendre le chemin du sud »).George R R Martin a poliment décliné l’offre, en rappelant qu’il avait suffisamment d’argent pour se payer son billet. En revanche, il a encouragé la compagnie à payer le voyage à quelques dizaines de fans. Reste à voir si Air Zealand relèvera la demande…En attendant, le père de GOT conclut : « Si je n’arrive pas en Nouvelle-Zélande au worldcon avec mon livre en main, vous avez ici mon consentement écrit pour m’emprisonner dans une petite cabane sur White Island, avec vue sur le lac d’acide sulfurique, jusqu’à avoir fini. » Gageons que cette promesse ne manquera pas d’être dument notée par ses millions de lecteurs.via The Bookseller