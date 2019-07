Caen : la librairie Eureka Street déménage

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Au lendemain d'une « dernière soirée » organisée avec les lecteurs au 19, place de la République, Bénédicte et Pierre Thomine, libraires d'Eureka Street, se préparent à quitter ce local occupé depuis 9 ans, à l'ouverture de la librairie. Concrètement, le déménagement s'effectuera au cours des derniers jours du mois de juillet, pour une ouverture du nouveau lieu le 1er août 2019.Si la surface reste la même que dans le précédent local, nous précise Bénédicte Thomine, la surface de vente sera un petit peu plus et pourra surtout accueillir plus de livres en raison de sa configuration. « Nous aurons environ 2000 livres supplémentaires, qui viendront s'ajouter à notre stock actuel qui oscille entre 6000 et 8000 références, selon les mois », précise la libraire. La librairie devrait aussi gagner en visibilité avec ce nouvel emplacement, situé dans une rue passante de Caen.Les rencontres organisées par Eureka Street, des moments particulièrement attendus par la clientèle, resteront au cœur de la vie de la boutique : « Nous conserverons notre rythme d'une rencontre, au minimum, par mois », explique Bénédicte Thomine, « nous ferons la place nécessaire pour accueillir tout le monde, en poussant les tables ». La rencontre de ce mercredi 3 juillet n'a pas démenti l'intérêt des lecteurs pour les échanges et la découvertes de nouveaux livres, par les commentaires d'autres lecteurs ou ceux des libraires.En attendant le mois d'août, les libraires ont promis à leurs lecteurs « plein de surprises dans ce nouveau lieu : on gardera les fondamentaux et on développera plein de chouettes rayons ».