Caen : le milliardaire David Barclay envoie un dramaturge français au tribunal

Le 2 juillet 2019, le tribunal civil de Caen se prononcera sur la plainte pour diffamation et atteintes à la vie privée du milliardaire David Barclay contre Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, auteur d'une pièce de théâtre inspirée de la vie du Britannique qui a été jouée notamment au Théâtre de Poche-Montparnasse.



David et Frederick Barclay (estatesgazette - CC BY 2.0)

Christophe Bigot, l'avocat du milliardaire David Barclay, a expliqué que son client reprochait au texte de « s'approprier » sa vie et « d'en faire commerce ». Le point qui agace particulièrement l'homme d'affaires est le fait que les deux frères, dont le nom n'est jamais mentionné dans l'oeuvre, ont voulu priver d'eau les enfants de l'école de Brecquou, minuscule île anglo-normande où les Barclay détiennent un château.



« Ce n'est pas un procès de la censure (...) Un théâtre n'est pas une zone de non droit. David Barclay a des droits fondamentaux. La fortune ne fait rien à l'affaire », a ajouté l'avocat. Par ailleurs, David Barclay réclame une somme de 100.000 euros pour diffamation et atteintes à la vie privée.



La victoire ou la faillite



« Vous n'avez pas le courage de plaider la censure alors que c'est l'interdiction qui est réclamée dans vos écritures », a répondu Olivier Morice, avocat de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, au nom de la « liberté de création ».



« C'est fictif, a poursuivi l'avocat de l'auteur. [Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre] a fait un travail de recherche (...) pour s'inspirer d'une réalité, à partir de laquelle il a bâti une pièce qui est un conte ».



Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, de son côté, a déclaré à l'AFP que si David Barclay gagnait le procès, sa maison d'édition et lui feraient faillite. « Mais ça veut dire aussi qu'on ne pourra plus écrire de pièces sur des personnages publics, ca sera de l'autocensure à mort », a ajouté le dramaturge.



“Il importe de faire confiance à la justice française”



Dans une réponse écrite pour un député concernant cette plainte, le 16 avril 2019, le ministère de la Culture a estimé que « s'il est inquiétant qu'une oeuvre de l'esprit soit attaquée au motif qu'elle trouve sa source d'inspiration dans le réel, il importe de faire confiance à la justice française ».



La pièce Les Deux Frères et les Lions a été représentée plus de 300 fois entre 2012 à 2019, notamment au Théâtre de Poche-Montparnasse. Son directeur, Philippe Tesson, est poursuivi pour complicité avec Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre.



Avec 5,2 milliards de dollars (4,6 mds d'euros), les frères Barclay sont la 413e fortune mondiale, selon le magazine Forbes. Ils détiennent notamment le grand quotidien britannique The Daily Telegraph et le Ritz de Londres.



Voici un résumé de l'oeuvre Les Deux frères et les lions par les éditions de l'Avant-Scène Théâtre :



Deux frères jumeaux racontent l’histoire de leur ascension sociale fulgurante, depuis leur enfance misérable dans la rue jusqu’à leur anoblissement par la reine Élisabeth II. D’investissements immobiliers en placements financiers, ils amassent une fortune considérable. Rien ne semble les arrêter dans leur course effrénée, jusqu’au jour où une coutume médiévale, le droit normand qui régit l’île devenue le siège de leur empire, vient menacer tout ce qu’ils ont construit jusqu’alors…





via AFP.