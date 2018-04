Cambriolage à Port-au-Prince, C3 Editions au coeur de l'actualité

Librairie, bibliothèque, maison d’édition, nombres de ces structures sont victimes de cambriolages, mais pas toujours pour les trésors dont regorgent leurs étagères. Ce weekend, durant la nuit de samedi à dimanche, c’est l’annexe de C3 Éditions, située dans le quartier de Turgeau à Port-au-Prince qui en a fait les frais.





(Amy Nelson, CC, BY 2.0) (Amy Nelson, CC, BY 2.0)





C’est tout le matériel technique qui a disparu, ordinateurs et caméra inclus. Installée dans le quartier chic de la capitale d’Haïti, l'annexe de C3 Éditions n’a pas été épargnée. La maison d’édition consacrée aux thèmes d’actualité doit faire face à un cambriolage alors qu’elle était en passe de présenter sa candidature pour répondre à un appel d’offres.



Bien que le directeur de la maison, Fred Brutus, ne se soit pas exprimé sur le sujet, l’évènement va probablement ralentir les démarches engagées. « Nous avons déjà procédé au constat légal », a-t-il cependant affirmé à



Depuis le succès fulgurant de son premier ouvrage 100 % Préval publié en 2011, la maison d’édition haïtienne a su se positionner comme référence nationale. L’ouvrage est un recueil d’articles, de témoignages et d’analyses à propos du président René Préval par 11 personnalités du milieu politique et intellectuel compilé par Fred Brutus, lui-même.

C’est tout le matériel technique qui a disparu, ordinateurs et caméra inclus. Installée dans le quartier chic de la capitale d’Haïti, l'annexe de C3 Éditions n’a pas été épargnée. La maison d’édition consacrée aux thèmes d’actualité doit faire face à un cambriolage alors qu’elle était en passe de présenter sa candidature pour répondre à un appel d’offres.Bien que le directeur de la maison, Fred Brutus, ne se soit pas exprimé sur le sujet, l’évènement va probablement ralentir les démarches engagées. « Nous avons déjà procédé au constat légal », a-t-il cependant affirmé à Loop Haïti. La plainte a pu être déposée ce lundi à la Direction centrale de la Police judiciaire (DCPJ).Depuis le succès fulgurant de son premier ouvrage 100 % Préval publié en 2011, la maison d’édition haïtienne a su se positionner comme référence nationale. L’ouvrage est un recueil d’articles, de témoignages et d’analyses à propos du président René Préval par 11 personnalités du milieu politique et intellectuel compilé par Fred Brutus, lui-même.



Bien qu’aujourd’hui le catalogue se soit quelque peu diversifié, la maison a su conserver une ligne éditoriale au cœur de l’actualité et en accord avec les préoccupations locales et régionales. Parmi les quelque 200 livres publiés depuis l’ouverture, on retrouve aujourd’hui de la poésie, de la fiction, des manuels scolaires et parascolaires, mais également de nombreux essais notamment sur l’Histoire et le Politique, des témoignages et des entretiens.