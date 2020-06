Cambriolage, vandalisme ? À Nantes, le bureau des éditions L'Atalante saccagé

Le premier constat reste que personne n’a été blessé. Le second, plus navrant, c’est que des ordinateurs ont été dérobés, contenant bien entendu des manuscrits et œuvres en cours d’édition. « Vandalisme et du matériel informatique volé. Le choc... », précise la maison.Dès la diffusion de la vidéo, des messages de soutiens par dizaines sont apparus.« C’est un spectacle désolant et énervant », indique l’éditeur. « On est dans un état de rage, et un peu de désespoir aussi. »Mireille Rivalland, cofondatrice, explique : « C’est notre première infraction et c’est très choquant parce que c’est un vandalisme phénoménal. J’ai presque hâte de rentrer chez moi. » Seuls les bureaux de la maison ont été pillés, la librairie située quelques rues plus loin n’a pas été touchée.C’est vers 8 h 30 que les dégâts ont été constatés, avec une porte fracturée et les documents éparpillés. Cet article sera mis à jour.