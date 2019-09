Camilla Läckberg sur les traces laissées par #MeToo

Faye a voué sa vie à Jack, elle a tout sacrifié pour lui. Mais lorsque Jack la quitte pour une jeune collaboratrice, l’amour fait place à la haine. Il lui a tout pris, elle ne lui laissera rien. La Cage dorée est un thriller glaçant qui résonne funestement avec l’ère #MeToo. Pour la première fois, Camilla Läckberg quitte Fjällbäcka pour explorer la perversité de l’homme dans les hautes sphères de la société stockholmoise. Et montrer combien il peut être fatal de sous-estimer une femme.Née en 1974 à Fjällbäcka, Camilla Läckberg est la reine du polar scandinave. En France, tous ses textes sont publiés chez Actes Sud. Récemment : Le Dompteur de lions (2016) et La Sorcière (2017).Formée au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris, Odile Cohen a incarné une trentaine de rôles au théâtre. Elle travaille également régulièrement à la télévision et double de nombreuses actrices comme Renée Zellweger et Uma urman. La lecture à voix haute est une de ses activités de prédilection. Elle a reçu le prix du livre audio des lycéens de La Plume de paon 2011 et est sélectionnée pour celui de 2018 pour Les Loyautés de Delphine de Vigan.Camille Läckberg, trad. Rémi Cassaigne, lu par Odile Cohen – La cage dorée – Actes Sud – 9782330126513 — 24 €