Canada : les auteurs souffrent d'un manque de visibilité

Photo d'illustration - Abdallahh, CC BY SA 2.0

En cause, les métadonnées

MoreCanada rend compte du déclin de la lecture des œuvres d’auteurs canadiens au Canada anglophone au cours des 15 dernières années. Le rapport propose également une analyse de ces causes, notamment, le manque de visibilité des titres locaux. Il passe en revue les principaux canaux de distribution : des librairies indépendantes aux bibiothèques publiques en passant par les salles de classe, les bibliothèques universitaires ou encore les grandes enseignes.Selon l’étude, 27 % des livres achetés par les Canadiens anglophones étaient écrits par des Canadiens en 2005. Aujourd’hui, ce chiffre chute à 13 %, soit une diminution de 50 %. Ce qui explique que ces auteurs voient leurs revenus diminuer de 27 % depuis 1998, indique le rapport.« Est-ce vraiment normal que 87 % des livres que nous lisons soient américains ou britanniques ? » s’indigne James Lorimer, éditeur canadien et coauteur de l’étude.Pourtant, les Canadiens sont de grands lecteurs. Selon le rapport Borrow, Buy, Read : Library Use and Book Buying in Canada publié en mai 2019 par BookNet Canada, près de 80 % d’entre eux affirment avoir lu au moins un livre au cours de la dernière année.Ils fréquentent également beaucoup les bibliothèques, davantage que les Québécois. En effet, si 62 % des Québécois affirment ne pas être allés dans une bibliothèque au cours du dernier mois, cette catégorie ne représente que 44 % des Canadiens anglophones Cependant si l’on revient au rapport MoreCanada, seulement 7 % des livres empruntés dans les bibliothèques sont d’auteurs canadiens, alors qu’en 2005, ce chiffre était de 25 %.Si les Canadiens anglophones sont d’assez grands lecteurs, pourquoi ne lisent-ils pas les livres écrits par leurs concitoyens ? L’étude révèle que les livres canadiens ne sont pas assez mis en avant à cause notamment des métadonnées. Un problème de découvrabilité, donc...?À l’ère numérique, les métadonnées sont cruciales pour identifier un livre sur internet. En décrivant de manière précise le contenu et les sources d’un ouvrage, elles permettent d’en faciliter la découverte, ou simplement l’accès.Mais tous les détaillants n’utilisent pas ces métadonnées, indique le rapport. De même que tous les systèmes n’affichent pas des indicateurs pour signaler ou filtrer des livres d’auteurs canadiens. Par exemple, la classification BISAC aux États-Unis ne mentionne pas la catégorie « Canada ». Lorsque des éditeurs s'en sont plaints, on leur a répondu que ce code avait été défini uniquement aux États-Unis.Dès lors, parmi les recommandations de MoreCanada, une place de choix est réservée à l’utilisation des systèmes numériques qui reconnaissent les livres d’auteurs Canadiens afin de les rendre plus visibles.Le rapport est disponible à cette adresse