Canada : les best-sellers de 2018 font les ventes de l'année 2019

Les meilleures ventes de l'année 2019 seront-elles celles de l'année 2018 ? L'organisme BookNet Canada pose la question, et met en avant une liste, pour les 6 premiers mois de l'année, qui reproduit peu ou prou celle dévoilée il y a quelques mois. On retrouve ainsi en tête des ventes des livres en anglais Becoming, de Michelle Obama (traduit par Odile Demange et Isabelle Taudière chez Fayard), suivis par Educated de Tara Westover (traduit par Johan Frédérik Hel Guedj chez JC Lattès), deux autobiographies, donc.BookNet relève également un ouvrage jeunesse de Dav Pilkey et Le Tatoueur d'Auschwitz, d'Heather Morris (traduit par Jocelyne Barsse chez City Éditions), autant de livres également parus en 2018. L'art subtil de s'en foutre, de Mark Manson (publié en français par Eyrolles, traduit par Sabine Rolland), qui fait aussi partie de la liste des meilleures ventes, a été publié en... 2016. BookNet note la forte présence des ouvrages de non-fiction, mais aussi celle de trois livres publiés par HarperCollins dans la liste.Pour les ouvrages signés par des auteurs canadiens, la tendance est la même : les titres ayant connu le succès en 2018 ont séduit les lecteurs sur ces 6 derniers mois. C'est le cas de Yum and Yummer, un livre de cuisine de Greta Podleski, et de 12 Rules for Life, de Jordan B. Peterson (traduit par Sebastien Baert chez Michel Lafon), deux ouvrages de non-fiction, mais aussi de The Gown de Jennifer Robson et Love You Forever de Robert Munsch. Seul The Quaintland Sisters, de Shelley Wood, a été publié en 2019.Par catégories, les ventes sont dominées par les ouvrages « young adult », qui pèsent pour 38,8 % des ventes totales d'ouvrages imprimés. Cette catégorie est suivie par la non-fiction (34,5 %) et la fiction (25,2 %), pour les ouvrages en anglais.Pour rappel, en 2018, 54,7 millions d'exemplaires d'ouvrages en anglais ont été vendus au Canada, pour un total de 1,13 milliard $ de CA, et l'intérêt des lecteurs pour le fonds avait déjà été remarqué, avec de meilleures ventes du côté des titres parus avant 2018.