Canada : les bibliothèques lancent un appel aux multinationales de l'édition

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Au même titre que les publications au format imprimé, les bibliothèques prêtent des livres numériques : au Canada, un exemplaire numérique ne peut d'ailleurs être prêté qu'à un seul usager à la fois, comme pour un ouvrage papier. Néanmoins, rappellent les professionnels de la lecture publique, le prix d'un ebook, à l'achat, est bien plus élevé pour une bibliothèque que pour un particulier.Les bibliothèques canadiennes citent un exemple : pour prêter A Noise Downstairs, de Linwood Barclay, publié par William Morrow, une filiale de HarperCollins, un établissement doit débourser 19,20 $ pour la version imprimée, qu'il est possible de prêter un certain nombre de fois à un seul usager. Pour en faire de même avec une version numérique, il faudra payer 65 $, annoncent les bibliothécaires canadiens, pour des possibilités de prêt quasi similaires.En effet, l'octroi d'une licence de prêt n'est que rarement définitif : l'éditeur vend souvent un nombre limité de prêts, comptabilisés à l'unité ou bien circonscrit à un laps de temps limité. Une fois celui-ci écoulé, il est nécessaire de renouveler la licence et de repasser à la caisse. Cette problématique du prix des ebooks se retrouve aussi du côté des livres audio, expliquent les bibliothécaires canadiens.« Les bibliothèques publiques sont cruciales pour le dynamisme du secteur de l'édition. Nous faisons connaître aux Canadiens de nouveaux titres et auteurs. Nous représentons un volume conséquent d'achats. Ces problématiques compromettent notre capacité à fournir un accès universel au contenu sous toutes ses formes, y compris à ceux qui pourraient ne pas être en mesure de se rendre physiquement à la bibliothèque ou de lire des documents imprimés en raison d'une maladie ou d'un handicap », explique Vickery Bowles, bibliothécaire à Toronto.Les bibliothécaires demandent aux usagers de les soutenir dans la diffusion de leur message, pour une baisse de prix des contenus numériques vendus aux bibliothèques, avec le hashtag #eContentForLibraries . Leur message vise en particulier les multinationales de l'édition, dont Hachette Book Group, HarperCollins, Macmillan, Penguin Random House et enfin Simon & Schuster.Craignant une cannibalisation du marché de la vente au détail des livres numériques et audio, ces éditeurs membres des « Big Five » — les plus grandes sociétés du monde de l'édition — ont une tendance à gonfler les prix de vente aux bibliothèques, à la fois pour améliorer les marges et pour dissuader de prêter ces contenus.L'éditeur Tor, du groupe Macmillan, a même ajouté un délai entre la parution de ses livres numériques et leur disponibilité en bibliothèque, tandis qu'Audible, la filiale d'Amazon, ne propose même pas ses livres audio aux établissements de prêt. Des questions de format propriétaire se pose cependant, quant il s'agit de travailler avec la firme de Jeff Bezos...