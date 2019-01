Canada : les ventes de livres imprimés se stabilisent en 2018

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



ActuaLitté, CC BY SA 2.0







Les résultats communiqués rassurent les libraires sur la stabilité du marché. À la même période en 2017, le chiffre d'affaires avait à peine atteint 1 milliard $ CA pour 51,5 millions de livres imprimés vendus soit une baisse de 4 % par rapport à l'année 2016.La répartition entre les écrits de fiction, de non-fiction et jeunesse a peu varié. Une très légère baisse des ventes a été relevée pour les livres jeunesse et young adults, qui représentent 39,5 % du marché contre 40 % en 2017. A contrario, pour la deuxième année consécutive, les ventes d'oeuvres de non-fiction ont augmenté de 1,5 %.Le rapport révèle également une préférence pour les livres publiés avant 2018. En effet, les bouquins parus l'année dernière ne représentent que 40 % des achats contre, en toute logique, 60 % des livres antérieurs à 2018. Le fonds a donc de l'avenir.Cette préférence se reflète dans les 10 best-sellers de l'année :1) Devenir de Michelle Obama (2018)2) L'Art subtil de s'en foutre de Mark Manson (2016) (nom du traducteur non communiqué)3) 12 règles pour une vie de Jordan B. Peterson (2018) (trad. Sébastien Baert)4) Educated de Tara Westover (2018)5) The Wonky Donkey de Craig Smith (2010), qui a connu un engouement suite à une vidéo virale de YouTube d'une grand-mère écossaise lisant le livre à son petit-fils (voir ci-dessous).6) La Femme à la fenêtre de A.J. Finn (2018) (trad. Isabelle Maillet)7) Dog Man et Cat Kid de Dav Pilkey (2017)8)Yum and Yummer de Greta Podleski (2017)9)The Tattooist of Auschwitz de Heather Morris (2018)10)Then She Was Gone de Lisa Jewell (2017).Les mémoires de Michelle Obama, Devenir, se sont vu attribuer la première place après seulement sept semaines en librairie. Concernant les 10 livres d'auteurs canadiens les plus vendus, outre 12 règles pour une vie et Yum and Yummer que nous avons déjà mentionnés, nous retrouvons :1) The Sun and Her Flowers de Rupi Kaur (2017)2)de Rupi Kaur (2014)(trad. Sabine Rolland)3) Je t'aimerai toujours de Robert Munsch (1986)4) Cujo de Curtis Joseph (2018)5) Washington Black de Esi Edugyan (lauréat du prix Giller 2018)6) The Home for Unwanted Girls de Joanna Goodman (2018)7) Rick Mercer Final Report de Rick Mercer (2018)8) The Marrow Thieves de Cherie Dimaline (2017) qui était en lice pour les Canada Reads 2018.De plus amples informations sur les ventes de livres en 2018, par format et par canal de vente, seront disponibles dans les mois à venir. Un rapport annuel complet du marché du livre canadien 2018 concernant les ventes d'ouvrages imprimés est attendu pour mars 2019.Fondé en 2002, BookNet Canada est un organisme à but non lucratif qui développe des technologies, des normes et des activités d’éducation au service de l’industrie canadienne du livre. Pour relever les défis systémiques du secteur, BookNet Canada aide les maisons d'édition, les libraires, les grossistes, les distributeurs, les agents commerciaux et les bibliothèques du Canada.