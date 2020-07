Canada : parcourir les rues pour lire des histoires, avec les enfants

Jusqu’au mois de septembre prochain, les résidents des villes de Fernie et de Sparwood situées dans la province de la Colombie-Britannique au Canada, pourront observer des pages d'histoires destinées à la jeunesse se propager un peu partout dans les rues. L’opération, qui durera huit semaines, entend à la fois inciter les familles à sortir de leur domicile et encourager les enfants à lire pendant les vacances.









Chaque année, le Women’s Resource Centre de Fernie (FWRC) et la Columbia Basin Alliance for Literacy (CBAL) organisent le Mountain Kids in The Park. Jeux en plein air, lectures et ateliers, ce riche programme d’activités a réuni plus de 70 enfants pour les précédentes éditions.



Au vu des circonstances actuelles liées au coronavirus, les deux organisations ont dû revoir leur programmation conformément aux règlementations sanitaires et s’adapter aux gestes barrières. C’est ainsi que le Summer Stories Around Town (SSAT) est né.



Promouvoir la lecture en respectant les mesures sanitaires



Du 15 juillet au 2 septembre 2020, les villes de Fernie et de Sparwood accueilleront chaque semaine une histoire pour enfants, soit 8 livres au total. Parmi lesquels, des titres très connus comme Arc-en-ciel le plus beau poisson des océans de Marcus Pfister (The Rainbow Fish, trad. Agnès Inhauser aux éditions Nord Sud) ou encore Silly Sally d’Audrey Wood. Toutes les pages des ouvrages seront détachées puis accrochées une par une un peu partout dans les rues.



« Depuis la Covid-19, toutes les activités et les programmes estivaux auxquels nous pouvions participer ont été annulés et cela a beaucoup desservi les familles. Soyons honnêtes, quand le soleil brille, peu d’entre nous veulent passer un appel sur Zoom, nous voulons sortir et voir des gens, même si nous savons que cela ne peut se faire qu’à distance », explique la responsable du programme Laura Vaughn.



En mêlant l’activité physique et les livres, le « story walk » offre une nouvelle expérience de la lecture en plein air tout en respectant les gestes barrières. « Les pages de l’ouvrage sont espacées de sorte que plusieurs familles peuvent avoir facilement accès à l’histoire en même temps, et ce, en gardant une certaine distance les uns des autres », a-t-elle continué. De plus, les pages seront plastifiées et les organisateurs du SSAT demandent aux participants d’éviter au maximum de les toucher.







Des histoires en français et en anglais



Le programme, créé par Columbia Basin Alliance for Literacy de la vallée Elk et le Women’s Resource Centre de Fernie, a également été organisé en partenariat avec l’Association francophone des Rocheuses du Sud (AFRoS). Ainsi, les histoires affichées dans les deux villes seront disponibles dans les deux langues officielles du pays : le français et l’anglais.



« Nous sommes un pays bilingue et nous voulons encourager cela », a tenu à souligner Laura Vaughn. D’ailleurs, le Summer Stories Around Town (SSAT) marquera le « tout premier évènement entièrement bilingue à Fernie et à Sparwood », ajoute Maylis Destremau, coordinatrice au sein d’AFRoS. « Nous en sommes très fiers. Et je remercie nos bailleurs de fonds, en particulier Patrimoine Canada, d’avoir rendu cela possible. »



Pendant toute la durée de l’opération, chaque participant est invité à publier une photo de son aventure sur les réseaux sociaux en utilisant les hashtags #SummerStoriesAroundTown et #StoryWalkElkValley. Ils seront ainsi inscrits à un grand tirage au sort et pourront peut-être remporter des lots.



