Canada : plus de bibliothèques dans les réserves des Premières Nations

Dans son travail pour rétablir la mémoire des Premières Nations, le Canada vient de mettre en place un nouveau partenariat. La province de Saskatchewan (au centre du pays) va augmenter les ressources des bibliothèques qui se trouvent dans les réserves. Et ouvrir plus d'établissements.



(photo d'illustration) Quinn Dombrowskin, CC BY SA 2.0



À cette heure, sur les 306 établissements de prêts de la Province, six seulement se trouvent dans des réserves des Premières nations. Le Comité sur les services des bibliothèques autochtones de Saskatchewan collabore désormais avec l’Office of the Treaty Commissioner et le Saskatchewan Provincial Public Library Systems.

Au terme de leur engagement devraient donc s’ouvrir plus de bibliothèques pour les communautés au cours des prochains mois. L’accord devait être signé ce 30 octobre : il porte sur une collaboration directe entre les partenaires. Il correspond également avec les nouvelles initiatives que porte la Province pour informer le public sur les cultures autochtones.



« Grâce aux appels lancés par la Commission Vérité et Réconciliation, nous avons progressé dans l’examen des actions menées, et constaté combien les bibliothèques peuvent répondre aux besoins de chacun », a assuré Ruht Barker, coprésidente du Comité. Et d’ajouter : « L’information est accessible pour tout le monde, dans notre province. »

Responsable du personnel de la Southeast Regional Library, elle précise également avoir impulsé 12 initiatives pour encourager la lecture et fournir au public plus d’éléments pour comprendre. L’une d’entre elles est une trousse à outils contenant des textes et récits autochtones, ainsi que des exercices pour apprendre les langues.



