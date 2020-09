Cannabis : le CBD permet-il aux écrivains d'ouvrir les portes de la perception ?

Pour créer des histoires toujours plus passionnantes, les écrivains doivent être concentrés, créatifs et faire appel à tout leur talent. Ce n’est pas toujours chose facile, et avoir quelques petits coups de main dans leur quotidien est parfaitement appréciable. Justement, en la matière, le CBD, ou cannabidiol, exerce-t-il une influence ? On vous apporte quelques précisions sur les liens entre création et stupéfiants.





Le CBD fait-il planer ?



Beaucoup se demandent ce qu’est le CBD : est-ce du cannabis, du chanvre, quels sont ses effets ? Cela est d’autant plus vrai que les écrivains, ainsi que les artistes, sont réputés pour leur appréciation de la plante psychoactive, qui leur permet de s’échapper et de s’enivrer. On le voit même à l’écran, dans des séries comme Californication — ou dans l’éternel exemple baudelairien.



Pourtant, le CBD ne fait pas planer, contrairement à de nombreuses conceptions fausses. Si le CBD est bien un extrait de la plante de cannabis, ce n’est pas le même composant que le THC, ou tétrahydrocannabidiol, qui lui est la substance psychoactive responsable des “effets”.

ROMANCIER: pour écrire, devenir alcoolique ?



C’est justement parce que le CBD est un produit naturel et proposant des bienfaits incomparables qu’il est si populaire chez les écrivains : antiseptique, anti-inflammatoire, diurétique, c’est aussi une excellente source d’omégas-3 et 6, agissant sur la mémoire et de la concentration.



Mémoire et concentration optimisées



L’un des principaux bienfaits du CBD qui est apprécié par les écrivains, c’est l’optimisation de la mémoire et de la concentration. Le CBD comporte de fortes doses d’omégas qui, comme avec le poisson, ont un effet positif sur le cerveau. De plus, cela active les neurotransmetteurs et stimule la réflexion, la pensée ou encore, la créativité. Ce sont là des qualités indispensables pour les écrivains : le CBD a tout d’un stimulant naturel et efficace.



De plus, le CBD a des vertus apaisantes, aussi bien sur le plan physique que mental. Des études ont démontré le rôle du CBD dans la diminution du stress ou même, dans la lutte contre la dépression. Ce sont les « maux de l’écrivain », contre lesquels le CBD est un excellent rempart. Il suffit de consommer du CBD de temps à autre, ou avant un moment de travail intense, pour en ressentir les bienfaits.



Sources de consommation du CBD



Le CBD peut se consommersous plusieurs formes, et il n’est pas difficile de s’en procurer. Les écrivains peuvent en boire avec leur thé préféré, surtout en cas de dosage important. Ils peuvent inclure le CBD dans une routine santé, en diffusant quelques gouttes de CBD dans leur pièce de travail, afin de favoriser une ambiance sereine. Le CBD peut aussi se consommer de façon thérapeutique, avec par exemple des gélules. C’est parfait pour les inclure dans un plan alimentaire, à des moments précis de la journée.



En définitive, le CBD est non seulement tendance chez les écrivains, mais aussi un produit miracle : mettre les sens et le cerveau en éveil sans effet secondaire notable, voilà la recette idéale pour tout métier de création ! Sans compter qu’il n’est pas compliqué d’inclure le CBD dans son quotidien…