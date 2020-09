Cannibale : père et fille, dans un duo terrifiant signé Danielle Thiéry

Ce thriller vacille dans une relation entre père et fille, Marin et Olympe, qui se ressemblent plus qu’ils ne veulent se l’avouer. La communication entre eux est difficile, mais les épreuves vécues vont les souder. Ils ont l’étoffe pour être les héros d’un cycle d’enquêtes puissantes.La nuit de la fête de la musique, une jeune fille est retrouvée au bord d’une route, incohérente et désorientée, incapable de dire qui elle est. Un peu plus loin dans la forêt, un groupe de jeunes gens célèbrent le début de l’été sur de la techno, mais l’ambiance a du mal à décoller...Ils ont participé à une course d’orientation « sans portables ni objets connectés », et ce soir deux d’entre eux sont manquants. Il fait maintenant nuit noire. Où sont Roxane et Rafaël ? Olympe, 17 ans, est visiblement plus inquiète que les autres.Au même moment, le capitaine de police Antony Marin, père d’Olympe, est dépêché au chevet de la jeune fille blessée. En voici, pour s'en faire une idée, les premières pages, en avant première.[à paraître 8/10] Danielle Thiéry — Cannibale — Syros — 9782748526820 – 16,95 €Dossier – Les romans de la rentrée littéraire : 2020, l'année inédite