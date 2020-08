Capitale mondiale du livre 2020, Kuala Lumpur met la lecture en accès libre

Cette année, la capitale historique de la Malaisie, Kuala Lumpur, revêt également les habits de Capitale mondiale du livre. Dans le cadre de cette nomination, la mairie érigera 64 kiosques de livres dans les rues de la ville afin d’encourager les habitants à lire. Les passants pourront également emporter un ouvrage à leur domicile, et ce, gratuitement.



Nommé capitale mondiale du livre pour 2020 par l’Unesco, Kuala Lumpur a pour mission de promouvoir le livre et la lecture. Son programme d’action s’articule autour de 4 thèmes : la lecture sous toutes ses formes, le développement d’infrastructures pour l’industrie du livre, l’accessibilité et le pouvoir de la lecture auprès des enfants.Frappée de plein fouet par la crise du coronavirus, cette politique en faveur du livre que l’on retrouve derrière le slogan « KL Baca – caring through reading [l’attention par la lecture] » s’est surtout développée sur la toile avec une série d’activités proposées pour l’occasion.Dans le cadre de ses efforts pour rendre la lecture accessible à tous, la cité malaisienne a annoncé l’installation de 64 kiosques à livres dans les rues de la ville. Les passants pourront alors s’y arrêter, faire une pause le temps d’un chapitre, ou emporter l’ouvrage chez eux.Khairul Azmir Ahmad, responsable de la promotion de KLWBC 2020 (Kuala Lumpur World Book Capital), a annoncé que 33 kiosques étaient d’ores et déjà érigés (via New Straits Times ). Les 21 restants devraient voir le jour d’ici le mois d’avril 2021.Les points de lecture sont situés dans différents endroits de la ville, des sites touristiques à des ruelles plus excentrées. « Nous voulons améliorer et embellir ces rues reculées », justifie Khairul Azmir Ahmad. « Nous voulons donner une nouvelle image à ces lieux où les habitants pourraient se retrouver et se livrer à des activités récréatives. »