Cartographie des politiques publiques du livre à travers 22 territoires

- une entrée par fiche pays : pour connaître les institutions et dispositifs publics existants à l’échelle nationale

- une entrée thématique : pour avoir une vision d’ensemble de l’existence ou de l’absence des dispositifs et mécanismes d’appui publics au sein d’une zone (par exemple les fonds de soutien au livre en Afrique subsaharienne ; la signature du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur en Amérique latine, etc.)

- des analyses transversales pour les deux zones

mesures fiscales en faveur du livre ; fonds de soutien au livre en général ; fonds de soutien à la coédition solidaire favorisant la circulation des textes ; encouragement et soutien pour une écologie du livre ; soutien des espaces de lecture, dont les bibliothèques ; renforcement des formations professionnelles ; sensibilisation sur les conséquences parfois néfastes des dons de livre ; mesures de préférence donnée aux acteurs locaux pour contrer la prédation des marchés du livre scolaire par les acteurs du Nord ; soutien à la création en langues locales et nationales ; soutien au développement de stratégies numériques locales et adaptées, etc.

Outil évolutif avant toute autre chose, cette cartographie présente des données qui peuvent être actualisées, voire modifiées. Le site fonctionne sur un principe de contribution directe, permettant également d’ajouter de nouvelles entrées pour d’autres pays.« La crise sanitaire que nous traversons a des impacts qu’il est encore difficile de mesurer, mais il est certain que les conséquences seront extrêmement lourdes pour les acteurs culturels indépendants dans le monde », souligne par ailleurs l’Alliance.Examiner les politiques publiques devient alors une solution de repères multiples pour les professionnels, mais également un soutien pour la création et la production.La cartographie se présente à travers plusieurs axes :Parmi les solutions observées, « essentielles pour la bibliodiversité », la liste est significative, et pourtant indispensable :Le projet est accessible à cette adresse , et, comme le précise l’Alliance, « repose essentiellement sur l’implication et l’engagement des éditrices et éditeurs membres ». Mais toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.