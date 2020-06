Cartooning for Peace : Dessiner le monde d’après Covid-19 

AVANT-PARUTION — Après En avant toutes ! et Les Droits de l’enfant c’est maintenant, le prochain hors-série Cartooning for Peace reviendra sur la crise du coronavirus. Il alerte les lecteurs sur le monde de demain. L'album intitulé, Covid-19, et après ? sortira le 3 septembre prochain.









Depuis le début de la crise sanitaire, l’association Cartooning for Peace, dont le réseau de dessinateurs s’étend à 67 pays sur tous les continents, a réuni chaque jour des centaines de dessins de presse qui rendent compte de la situation internationale.



Pour composer cet ouvrage, les 120 dessins les plus marquants ont été sélectionnés. Provenant du monde entier, ils permettent de saisir les enjeux liés au coronavirus, défi sanitaire dont les conséquences politiques et économiques sont d’ores et déjà très importantes.



Parmi les thématiques abordées : une pandémie planétaire, la santé à l’épreuve, une vie confinée, le politique face à la crise sanitaire, un impact économique majeur, la planète respire, l’après Covid-19...





couverture provisoire couverture provisoire



Cartooning for Peace est un réseau de plus de 200 dessinateurs du monde entier engagés à promouvoir la liberté d’expression, les droits de l’homme et le respect mutuel entre les populations de différentes cultures ou croyance par le langage universel du dessin de presse.