Cary Joji Fukunaga adaptera en série Le dernier des Mohicans

Dessins de Michał Elwiro Andriolli et gravure de M. Jules Huyot, inspirés d'une scène du Dernier des Mohicans (BnF - Domaine Public) Dessins de Michał Elwiro Andriolli et gravure de M. Jules Huyot, inspirés d'une scène du Dernier des Mohicans (BnF - Domaine Public)

C'est à Nicholas Osborne que revient la tâche d'adapter le roman pour en faire un scénario. Cary Joji Fukunaga et Nicole Kassell devraient se contenter de mettre en images les aventures d’Œil-de-Faucon et ses deux amis mohicans Chingachgook et Uncas.« La confrontation des civilisations durant la Guerre de Sept Ans, qui sert de trame au Dernier des Mohicans, me passionne depuis longtemps. C’était une guerre mondiale avant même que ce terme n’existe. L’opportunité de recréer l’histoire de ces personnages déterminés et libres penseurs, avec des talents comme Nick Osborne et Nicole Kassell, est très excitante pour moi », a déclaré Cary Fukunaga dans un communiqué.En effet, le récit retrace l'histoire de la guerre de la Conquête (ou Guerre de Sept ans), en Amérique du Nord. Les affrontements entre les Français et les Anglais font rage pour la conquête coloniale. Le point central du roman de Cooper est la bataille de Fort William Henry qui oppose, en juillet et août 1757, les troupes du général français Montcalm et de ses alliés amérindiens à celles du colonel britannique Monro. Pour le moment, aucune date de diffusion n'a été communiquée.« Je suis profondément excité de faire partie de cette équipe extraordinaire et d'apporter une nouvelle lumière et une nouvelle perspective à cette période de notre histoire », s'est enthousiasmée Nicole Kassell. « Le scénario de Nick et de Cary est une lecture captivante et nouvelle. Ils profitent de cette incroyable opportunité de montrer et d'explorer des personnages si souvent marginalisés. Faire partie [de ce projet] est l'occasion d'une vie pour moi. »Le public a déjà pu découvrir une première adaptation, cinématographique toutefois, de l'ouvrage de Cooper en 1992. Le film a été réalisé à l'époque par Michael Mann et mettait en scène Daniel Day-Lewis dans le rôle du chasseur blanc Œil-de-Faucon.Cary Joji Fukunaga est sur une bonne lancée. En 2018, il avait été réalisateur, scénariste et producteur exécutif pour le film Maniac, diffusé sur Netflix. Il est également connu pour avoir remporté plusieurs récompenses prestigieuses dont deux, en 2009, pour son film Sin Nombre avec le prix de la mise en scène au Festival du film de Sundance et le prix du jury au Festival du cinéma américain de Deauville.Par ailleurs, il a été choisi pour réaliser le prochain film James Bond : Bond 25, titre provisoire, prévu pour le 8 avril 2020 avec Daniel Craig, Rami Malek et Léa Seydoux en tête d'affiche.Nicole Kassell, quant à elle, a déjà travaillé pour des séries prestigieuses et appréciées du grand public, dont American Crimes, The Leftovers ou encore Westworld. C’est aussi elle qui met en scène la série Watchmen, la série adaptée des fameux comics pour HBO.via Variety