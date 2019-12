Catherine Petit rejoint le cabinet du ministre de la Culture

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

L'arrêté du 29 novembre 2019 nomme Catherine Petit conseillère en charge de l'action territoriale, de l'éducation artistique et culturelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle succède à ce poste à Déborah Münzer, nommée en novembre 2018.Dès les premiers mois de la présidence Macron, l'éducation artistique et culturelle (EAC) a été présentée comme une priorité du ministère de la Culture et de la politique culturelle mise en œuvre au cours du quinquennat.La Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l'Éducation nationale relevait qu'« [a]u cours de l’année 2017-2018, trois élèves sur quatre ont été touchés par au moins une action ou un projet relevant de l’éducation artistique et culturelle (EAC) : 82 % dans le premier degré et 62 % dans les collèges » soulignant la disparité entre les élèves.Une disparité qu'il s'agit de faire disparaitre, en atteignant tout simplement l'objectif de 100 % d'élèves de 3 à 18 ans bénéficiant d'EAC dans les programmes scolaires.Cette mise en contact avec l'art doit se prolonger et trouver son accomplissement avec le Pass Culture, une offre culturelle qui doit permettre aux jeunes de 18 ans de « s'émanciper » culturellement, en utilisant 500 € de crédits à dépenser dans diverses activités ou produits culturels. Une initiative toujours en phase de test, qui se heurte à quelques difficultés