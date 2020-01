Causeway Bay Books, librairie chinoise dissidente, réouvre à Taïwan

Lam Wing-kee, en 2016 (湯惠芸, domaine public)





Lam Wing-kee n'est pas un illustre inconnu, loin de là : il s'implique dans la lutte contre la mainmise annoncée de la Chine sur Hong Kong depuis plusieurs années, et pour cause. En octobre 2015, il avait en effet disparu, enlevé par les autorités chinoises , avant de reparaître quelques mois plus tard, en mars 2016. Encore plus engagé depuis dans les manifestations contre le gouvernement chinois, il réclame notamment la libération de son confrère Gui Minhai, toujours détenu en Chine.Si les autorités chinoises se sont intéressées en premier lieu à Lam Wing-kee, c'est pour son activité de libraire : dans sa boutique Causeway Bay Books, ouverte en 1994 à Hong Kong, il vendait notamment des ouvrages particulièrement critiques envers la République populaire.Au fil des années, il a vu l'œil du géant chinois se faire de plus en plus oppressant sur Hong Kong, qui jouit d'un statut particulier remis en cause depuis plusieurs années par Pékin. En avril 2019, Lam Wing-kee s'est définitivement exilé à Taipei, à Taïwan, pour mettre un peu de distance entre lui et les autorités.À Taïwan, il avait déjà dans l'idée d'ouvrir une nouvelle librairie , assez proche de ce que fut Causeway Bay Books, mais le projet se heurta au recul de certains investisseurs sous ce que le libraire soupçonne d'être la pression chinoise. Loin de baisser les bras, il annonce que le projet se concrétisera cette année.