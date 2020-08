CBD et cannabis : quatre livres pour comprendre de quoi on parle

Que ce soit pour étudier la culture du cannabis, découvrir les effets du CBD ou simplement, améliorer vos connaissances sur ce domaine en plein développement, certains livres sont incontournables. Voici notre sélection pour votre culture personnelle.









The Cannabis Grow Bible, plus qu’un manuel



Pour cultiver, faire pousser et exploiter du cannabis correctement, il faut avoir les bons gestes et les bonnes références. Ce manuel The Cannabis Grow Bible, qui est bien plus que ça en réalité, offre de nombreuses astuces et explications pour réussir votre culture.



Le cannabis, y compris dans sa version récréative, nécessite beaucoup de travail en termes de culture pour être parfaite. Avec ce guide, vous avez toutes les cartes en main pour réussir, à condition de pouvoir lire l’anglais. Il n’existe pas en version française.



CANNABIS: de l'argent pour financer les bibliothèques



D’ailleurs, il existe peu de livres français sur la culture du cannabis : cela est lié à l’environnement juridique qui encadre sévèrement cette pratique sur le territoire national.



CBD : un cannabinoïde au vaste potentiel thérapeutique, édifiant



Le CBD, ou cannabinoïde, est une composante du cannabis encore méconnue et souvent confondue avec le cannabis lui-même, dans son usage psychoactif, alors que le CBD est en réalité non-psychoactif. Ses nombreuses vertus, essentiellement sur la santé et le bien-être, sont démontrées dans ce livre qui vous guidera dans vos débuts d’utilisation.



Pour mieux comprendre les effets de l’huile de cannabis, ou bien les effets secondaires de l’utilisation de CBD, ce livre est idéal. Rédigé en français, il rassemble des informations fiables et vérifiées sur le CBD. Le livre a été écrit par le fondateur de l’Association Internationale pour le Cannabis Médical (AICM), 96 pages faciles à lire.

Cannabis médical, du chanvre indien aux cannabinoïdes de synthèse, un livre informatif



Il est difficile d’avoir une vision globale du cannabis, des différences entre les plantes et les composantes, ainsi que leurs atouts et inconvénients. Rédigé par Michka, une auteur connue dans le domaine médical, cet ouvrage est une synthèse autour du cannabis médical, qui aborde différents types de questions, allant des vertus de la marijuana aux explorations sur la recherche médicale concernant le THC.



L’ouvrage couvre tous les aspects possibles relatifs à cette question, ce qui en fait une référence incontournable pour comprendre les enjeux autour du cannabis, y compris au sein de notre société.

La cuisine au chanvre, recettes délicieusement enivrantes, pour vous régaler



C’est une tendance de plus en plus présente en Europe, après avoir percé aux États-Unis. En effet, en 2019, un restaurant avec une cuisine à base de cannabis, le « Cannabis Café », a ouvert ses portes à Los Angeles. Depuis, inclure cette plante pour des recettes du quotidien, qu’il s’agisse de desserts, de smoothies ou de soupes, est de plus en plus recherché.



Ce livre vous donnera les clés pour réaliser des recettes équilibrées à base de chanvre, pour ravir vos papilles de gourmet. Soyez prêts à être étonnés !