Cdiscount obtient un prêt de 120 millions €, avec la garantie de l'État

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Un arrêté du 30 juillet 2020, publié au Journal officiel, annonce la garantie de l'État pour un prêt de 120 millions € accordé à la société Cdiscount par BNP Paribas, Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, Crédit lyonnais, HSBC France et la Société Générale.Rappelons que les conditions de ces prêts garantis par l'État sont plutôt avantageuses : « Aucun remboursement ne sera exigé la première année ; l’entreprise pourra choisir d’amortir le prêt sur une durée maximale de cinq ans », précisait ainsi le ministère de l'Économie au moment de la mise en place de ce dispositif.Comme le précise l'arrêté, la garantie de l'État porte sur « 80 % du montant du principal, intérêts et accessoires restant dus de la créance jusqu'à l'échéance du prêt ».Société créée par trois frères à Bordeaux en 1998, Cdiscount se rapproche du groupe Casino au début des années 2000, entreprise de la grande distribution devenue depuis propriétaire de la plateforme. Cette dernière accueillerait quelque 20 millions de visiteurs uniques par mois, selon le groupe. Récemment, Cdiscount a ouvert une section consacrée à la vente de livres d'occasion , activité que la société avait abandonnée il y a quelques années.Parmi les autres entreprises ayant bénéficié de la garantie de l'État, on trouve le groupe Fnac-Darty , pour un montant de 500 millions €.