Ce 1er septembre, un événement exceptionnel célèbre le retour à Poudlard

Que l’on parle d’Harry Potter ou des Animaux fantastiques, le monde des sorciers de JK Rowling alimente depuis plus de vingt ans les fantasmes et les rêves des lecteurs aussi bien que des spectateurs — tant au cinéma qu’au théâtre d’ailleurs.Depuis, les sept best-sellers Harry Potter ont inspiré huit films à succès, une pièce de théâtre primée et, plus récemment, le lancement de la franchise de cinq films Les Animaux Fantastiques. Des personnes de tous âges ont été captivées par ces aventures extraordinaires, dans un univers partagé qui ne cesse de s’élargir et inspiré par la seule imagination de J.K. Rowling.Warner Bros France a décidé que la date du 1er septembre serait consacrée à un événement Wizarding World particulier qui se tiendra au cœur de Paris, pour célébrer le Retour à Poudlard. Comme Harry, Hermione et Ron en leur temps, les magiciens et les Moldus pourront profiter d’une riche variété d’activités, qui seront proposées durant toute la journée du 1er septembre.Lesquelles ? C’est encore un grand mystère, préservé pour l’occasion. « Les fans de tous âges seront invités à découvrir un dispositif spécial pour plonger au cœur de l’univers des sorciers », indique Warner, soucieux de ce que cette date offre aux fans du monde entier de se réunir pour partager « leur amour pour cet univers extraordinaire ».Pour mémoire, Harry Potter vient de fêter son anniversaire de 31 juillet — il est aujourd’hui âgé de 39 ans. Le dimanche 1er septembre, à marquer d’une pierre blanche dans les agendas… en attendant d’en savoir plus.