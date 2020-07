Ce 21 juillet où Jeff Bezos a gagné 13 milliards $ en une seul journée

photo : Senior Master Sgt. Adrian Cadiz, CC BY SA 4.0

Selon Bloomberg, le seigneur occidental du e-commerce vient de faire un bond : à la clôture des marchés, ce 21 juillet, la fortune personnelle de Jeff était évaluée à 189,3 milliards $. Déjà, et de loin, le plus fortuné des milliardaires de la planète, son trésor de guerre aura augmenté de 74 milliards $ depuis le début de l’année 2020.Pourquoi cela ? Simple : au 21 juillet, les actions d’Amazon ont clôturé avec une hausse de 7,9 %, soit 3196,84 $. Par répercussion — et alors qu’il s’agit de la plus forte hausse enregistrée depuis décembre 2018 — le portefeuille de Bezos s’est enrichi significativement.Depuis la création de l’indice Bloomberg Billionnaires, en 2012, il s’agit là de la plus fantastique augmentation de richesse pour un seul être humain.À 56 ans, Bezos est l’un des rares à avoir fait fructifier son business durant le confinement , et s’installe comme le plus riche personnage au monde — alors que les États-Unis sont entrés dans la pire récession connue, après la Grande Dépression.Désormais, pour mieux se rendre compte — ou choper le tournis — Jeff Bezos vaut, à titre personnel, plus que l’évaluation boursière de structures comme Nike ou McDonald’s.Et, corollaire, après son divorce, Jeff a dû verser des actions à Mackenzie, son ex-épouse. Elle qui était entrée par ruissellement dans la catégorie des milliardaires de ce monde, se place désormais 13e dans ce classement, après avoir affiché 4,6 milliards $ de gains.Comme disait Michel Munz : « Finalement, quand on est riche, ça ne s’arrête jamais ? - Rassurez-vous, c’est pareil quand on est pauvre ! »