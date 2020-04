Ce 23 avril, que tout le monde prenne 15 minutes pour lire, et pour le plaisir

Paolo Braiuca, CC BY 2.0









Et si vous arrêtiez tout, là, tout de suite, pendant au moins 15 min, pour lire ou faire la lecture et profiter d’un moment de calme et d’évasion ? C’est la proposition de l’ADEB et des éditeurs jeunesse belges..« En cette période particulière, prenez le temps de lire avec votre enfant 15 minutes, tous les jours. Instaurez ce petit rituel. Offrez-vous ce moment d’évasion, de complicité, de calme, de découvertes… Testez les bienfaits d’un quart d’heure de lecture quotidien… Et SURTOUT… conservez cette bonne habitude par la suite. »Un appel qui s’adresse aux parents et grands-parents, bien sûr, pour faire la lecture à leurs enfants et petits-enfants, le soir avant de dormir, ou lors d’un après-midi de week-end confiné. Mais aussi aux écoles qui peuvent instaurer ce quart d’heure livresque après la récréation par exemple.Et tout autant aux entreprises qui souhaitent afficher leur soutien au projet. Aux lecteurs en général, n’hésitez pas à partager vos lectures sur les réseaux sociaux, à conseiller vos coups de cœur, à demander conseil à vos amis.Quoi lire selon l’ADEB ? Ce que vous voulez ! Du dictionnaire au livre illustré, lancez-vous, seul ou à plusieurs, dans n’importe quel ouvrage pourvu que vous y preniez plaisir.Cette initiative est notamment liée aux résultats de l’étude internationale PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) où l’on apprend que la Fédération Wallonie-Bruxelles occupe la dernière place du classement des pays développés en matière de compréhension à la lecture. Seuls 22 % des élèves de 10 ans maîtrisent des niveaux de compréhension à la lecture élevés ou avancés, contre une moyenne de 50 % dans les pays de l’OCDE.Pour l’ADEB, il était naturel que les professionnels du livre apportent leur contribution à cet indispensable combat en faveur de la lecture et de la maitrise du français.Alors si vous êtes parents ou grands-parents, citoyens, enseignants ou journalistes, et que vous souhaitez être informés avant le 23 avril , parrainer ou inscrire une école, financer des chèques-livres ou même agir avec votre entreprise vous pouvez vous inscrire à cette adresse