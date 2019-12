Ce 4 décembre, La Grande Librairie entièrement dédiée à Christian Bobin

François Busnel (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

« À l'occasion de la sortie d'un nouveau livre “Pierre” (Gallimard), consacré à son ami le peintre Pierre Soulages, nous évoquerons son parcours, ses livres et sa spiritualité ! », indique La Grande Librairie sur sa page Facebook. De nombreux invités surprise viendront ponctuer l'émission, entièrement consacrée à l'écrivain et poète français né en 1951.Outre la parution de son livre Pierre chez Gallimard, Christian Bobin fait l'objet d'un Cahier de l'Herne, publié par les éditions de l'Herne, qui revient sur son œuvre, ses influences et ses thématiques.Deux autres émissions spéciales sont prévues dans le mois, l'une consacrée à la Révolution française et l'autre à la littérature jeunesse.