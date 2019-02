Ce bus magique permet aux enfants de lire et de s'entraider

Comment rendre les trajets en bus plus attrayants ? Julie Callison, enseignante au district scolaire de Drew, dans l'Arkansas, et conductrice de bus scolaire, semble avoir trouvé la solution. Elle a installé un seau de livres dans son bus pour occuper les élèves pendant le trajet, mais aussi pour les encourager à lire.





Les héros ne portent pas toujours de cape : Julie Callison fait la joie des élèves depuis qu'elle a transformé son bus en véritable atelier de lecture. Un jour, alors qu'elle rentrait chez elle après les cours, panier de livres à la main, une des élèves était un peu trop agitée dans le bus. Julie Callison a donc demandé au frère aîné de la jeune fille de lui lire un des livres qui était dans son panier pour l'occuper.



Après cette première initiative, d'autres étudiants ont demandé à avoir un livre. « Les étudiants ont commencé à lire partout dans le bus. Certains avaient besoin d'aide à la lecture alors j'ai demandé à des élèves plus âgés de leur en lire. Les élèves n'étaient plus dissipés, mais lisaient tranquillement. » L'idée était née.



Depuis, Julie Callison a décidé de laisser un seau de livres à l'avant du bus. Lorsque les étudiants montent dans le bus, ils peuvent emprunter jusqu'à trois livres. Après quoi, ils peuvent les échanger avec les autres étudiants passagers, et partager leur lecture. L'initiative encourage l'entraide entre élèves de différents niveaux puisque les plus âgés lisent aux plus jeunes.



Le vendredi après-midi, un « lecteur invité », généralement un élève du secondaire ou du collège, choisit un livre, s'assied sur le siège avant et le lit à travers le haut-parleur dans tout le bus.



Belle initiative de la part de l'enseignante, qui peut faciliter l'accès à la lecture pour ses élèves issus d'un des districts les plus défavorisés des États-Unis. L'Arkansas fait en effet parti des 10 états les plus pauvres des États-Unis avec un taux de pauvreté qui excède les 19 %. « Notre district a un taux de pauvreté élevé, le seau de livre dans le bus est là pour donner aux étudiants un meilleur accès à la lecture, et ce, pour tous les niveaux », a déclaré Julie Callison.





Des compétences renforcées



Pour l'enseignante, ce seau de livres consolide les capacités des élèves à lire, mais aussi leur confiance et leur assurance. « Il y a plusieurs étudiants dans mon bus, à qui j'enseigne actuellement ou enseigné dans le passé, qui ont des troubles de lecture », affirme Callison. « Dans leur classe, avec des camarades du même âge, c'est généralement eux qui se font aider. Là, ils reprennent confiance en eux en se montrant utiles, aidant les plus jeunes à lire. »



L'initiative de Julie Callison s'inscrit « dans les objectifs de RISE Arkansas (Initiative de lecture pour l'excellence des élèves) et constitue un modèle », déclare Kimberly Friedman, directrice de communication du département de l'éducation d'Arkansas. « Nos objectifs sont d'accroître et de renforcer l'enseignement, de créer une collaboration communautaire et de créer une culture de la lecture. »