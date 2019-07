Ce libraire offre un livre, à condition d'éteindre son téléphone une heure

via

À l’entrée de la boutique, un panneau qui donne le “la” : « Les premiers élèves qui visiteront la librairie Barium pourront se procurer un livre de leur choix, même ancien, de littérature jeunesse. Seul engagement : le lire en éteignant son téléphone une heure par jour. »Pour le libraire, « c’est un pari qui mérite d’être tenté. Les smartphones détruisent la culture », indique-t-il à La Repubblica Il estime en effet que les jeunes ont besoin que l’on pique leur curiosité, « d’être intriqués et taquinés », d’autant qu’ils réagissent souvent d’une manière différente que celle imaginée.Son projet, initié en juin, a suscité un réel intérêt dans les écoles. « C’est probablement la raison pour laquelle je vais continuer. » Depuis vingt années qu’il fait ce métier, il possède 18.000 textes de grande valeur.Et manifestement l’intention de les partager. La librairie se trouve via Roberto da Bari 130 : si certains de nos lecteurs passent leurs vacances dans les Pouilles, l'aventure se tente.La librairie Barium est un lieu connu de la ville, située dans un quartier où le temps semble s’être arrêté. Ou plutôt perdu : dans les premières décennies du XXe siècle, l’endroit comptait des vendeurs de journaux, des imprimeurs spécialisés, et même des éditeurs d’envergure nationale. Depuis, quelque chose a changé, regrette-t-il : « Les gens sont pressés […] : ils n’ont plus le goût de la promenade et sortent seulement pour acheter ce dont ils ont besoin. »