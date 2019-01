Ce pédiatre qui lit Dante et Shakespeare à ses jeunes patients

Jeff Eaton, CC BY SA 2.0

Ni télé, ni smartphone, pour le bien de tous

Au sein de son cabinet, Rocco Saldutti propose deux fois par semaine des séances de lecture, après les visites. C’est l’histoire d’une passion pour les livres, évidemment, mais également d’une démarche médicale, pour comprendre les problèmes des enfants.Les ouvrages dont il se sert sont le plus souvent illustrés : L’Enfer de Dante, ou Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare... pas vraiment des livres jeunesse. Et son projet est double, a-t-il fini par expliquer aux parents qui lui reprochaient des horaires tardifs – de 19h15 à 20h15. « Je leur ai indiqué qu’il s’agissait de retrancher une heure de télévision à leurs enfants », pointe le médecin.Mais pas simplement cet écran : celui des smartphones également. « Je ne vois pas cela comme complètement détaché de ma profession. Cela peut m’aider à comprendre si certains rencontrent des difficultés ou s’il existe des problèmes de sociabilisation », précise-t-il.Et le pédiatre a fini par convaincre, au point que désormais papas et mamans s’impliquent activement, faisant eux-mêmes la lecture. Tout ce beau monde s’est d’ailleurs retrouvé sous une bannière : le Talking Cricket Club, devenu association culturelle.Les réunions ne suivent pas de règles précises, pas plus qu’elles n’ont réellement de visée thérapeutique. Mais elles parviennent à aider les enfants dans leur confrontation avec le monde.« On constate un réel malaise psychophysique chez les enfants et développer leur esprit critique devient non seulement fondamental dans la réussite scolaire, mais également pour leur propre construction future », poursuit-il. De ce fait, les smartphones et autres tablettes n’ont pas le droit de cité durant ces séances peu banales. « C’est important pour les enfants, tout autant et plus encore pour les parents. »La bibliothèque du cabinet compte désormais 400 livres, et une quinzaine de parents ont rejoint le club, ouvert à des enfants de 3 à 13 ans, par tranches d’âge.« Évidemment, Dante et Shakespeare leur sont présentés dans des éditions simplifiées. Mais par exemple, Shakespeare permet véritablement d’expliquer un thème important comme la jalousie », conclut le médecin.Médecin des âmes par la lecture, Socrate aurait adoré...via La Repubblica