“Ce qu'il faut de nuit”, de Laurent Petitmangin : entre père et fils

C’est l’histoire d’un père qui élève seul ses deux fils. Une histoire d’amour. Les années passent et les enfants grandissent. Ils choisissent ce qui a de l’importance à leurs yeux, ceux qu’ils sont en train de devenir, ils agissent comme des hommes. Et pourtant, ce ne sont encore que des gosses. C’est une histoire de famille et de convictions, de choix et de sentiments ébranlés, une plongée dans le cœur de trois hommes.Laurent Petitmangin, dans ce premier roman fulgurant, dénoue avec une sensibilité et une finesse infinies le fil des destinées d’hommes en devenir.« Pour moi, un livre, c’est un peu l’équivalent d’une cabane d’enfant. Quand j’étais petit, j’avais des amis qui savaient faire des choses incroyables de leurs mains, en bois, en fer. Moi, non. Pas par manque de patience ni manque d’imagination, mais simplement parce que j’en étais incapable. Ecrire, ça, j’y arrivais », explique l’auteur.Parce qu’on lui a répété, enfant, qu’il serait ingénieur à la SNCF, ce fils d’une famille de cheminots en Lorraine, s’est inspiré d’un monde familier. Elevé « dans cette dévotion du service public », c’est avec « la crainte de trahir, de décevoir » et en même temps le besoin « de parler des valeurs, de comment elles se transmettent », qu’il a fait naître ce livre.[à paraître 20/08] Laurent Petitmangin – Ce qu’il faut de nuit – La manufacture de livres – 9782358876797 – 16,90 €