Cécile Coulon invitée des 21 CM d'Augustin Trapenard

Ce nouveau rendez-vous avec 21 CM le CANAL littéraire promet d’être volcanique, puisqu’on retrouve Cécile Coulon et Augustin Trapenard sur la terre de leurs origines communes : l’Auvergne.





Cécile Coulon a une carrière déjà bien remplie : à 29 ans, elle a déjà publié près d’une dizaine de romans, mais aussi des poèmes, des nouvelles et même un scénario de jeu vidéo !



Elle ne cesse de cumuler les prix littéraires depuis son entrée en littérature à seulement 17 ans : l’une plus prestigieuses récompenses de poésie, le Prix Guillaume-Apollinaire, mais aussi le prix des Libraires, ou dernièrement le prix littéraire du Monde pour son roman Une bête au paradis paru en 2019 chez L’Iconoclaste.



Cécile Coulon — adepte de la course à pied et auteur d’un Petit éloge du running — teste les talents de marathonien d’Augustin sur le flanc des volcans d’Auvergne, pour une interview littéraire tout en courant ! C’est dans ces grands espaces, qui inspirent tant sa prose et ses vers, qu’elle nous parle de son attachement à la campagne et des pouvoirs funestes de la nature sur les destins de ses habitants.



Pour la séquence rituelle de la bibliothèque d’Augustin, Cécile Coulon nous dévoile ses influences littéraires, de Marguerite Yourcenar à Harry Potter, en passant par Stephen King et… Aimé Jacquet, le sélectionneur des Bleus champions du monde 1998, l’une de ses idoles. Au programme : quizz loufoque, blind test cinéphile, et confidences touchantes d’une jeune auteure sur ses rêves et ses désillusions.



Enfin, direction Clermont-Ferrand, où Cécile Coulon nous ouvre ses portes... et son ordinateur, elle qui publie plusieurs fois par semaine des poèmes inédits sur les réseaux sociaux pour ses nombreux fans. Et pour boucler la boucle, rendez-vous… aux Volcans, une librairie citoyenne sauvée par ses salariés. L’occasion pour notre invitée de dédicacer son dernier livre, Noir volcan, et de défendre avec passion les auteurs, leur statut, leur rémunération, dans ces temps incertains pour la profession.



Ça manque de poésie ? Jeanne Cherhal, la chanteuse préférée de Cécile Coulon, se charge de mettre en musique quelques-uns des plus beaux vers de la jeune femme, pour un moment de grâce, délicat et aérien.



Bref, une émission poétique et sportive, engagée et dépaysante, connectée et déconnante : 21 cm, quoi.



Rendez-vous le 24 février à 22h45 sur CANAL+.