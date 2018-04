Cécile Duflot embrasse une carrière de bouquiniste pour une ONG

Les anciens ministres de François Hollande n’en finissent plus de se reconvertir – partout et n’importe quoi, sauf de la politique. Cela dit, la gauche française moribonde n’incite pas vraiment à squatter Solferino. Nouvelle sortante : Cécile Duflot, qui avait fait un séjour dans l’équipe de Jean-Marc-Ayrault.



Partie vers de nouveaux horizons, l’ancienne ministre du Logement et de l’Égalité des Territoires (entre mai 2012 et mars 2014) décide donc de quitter sereinement la politique.

Elle sera désormais à la direction de l’ONG Oxfam France : « Rejoindre Oxfam, c’est une opportunité formidable de faire franchir un cap à l’engagement citoyen. Cette question est déterminante. C’est ça, le vrai nouveau monde », assure-t-elle.

L’actuel président, Vincent Truelle, dispose « d’une équipe très solide », affirme Cécile Duflot. « Je vais continuer à agir, mais différemment. J’ai toujours dit que la vie politique ne pouvait pas être éternelle. Chacun doit aussi pouvoir se ressourcer. C’est aussi une forme de remise en question. »

Oxfam travaille notamment dans la récupération de vêtements, accessoires, objets de décoration et articles de mercerie, pour sa boutique de Lille. L’organisation anime également cinq bouquineries à Lille, et Paris (XIe et XIVe arrondissements). À Strasbourg, la boutique propose livres, CD, DVD, vêtements accessoires et objets de déco.

Dans un partenariat avec Abebooks, site de revente de livres anciens, appartenant à Amazon, l’organisation fait de la vente d’ouvrages récupérés et/ou donnés. Avec, parfois, de spectaculaires découvertes comme l’histoire de cette boîte remplie de livres qui contenaient une édition rare de Crime et Châtiment estimée à 16.000 €.

À compter du 15 juin, prochain, Cécile Duflot entrera à la direction d’Oxfam France.



