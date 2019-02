Célébrer les auteurs noirs : des élèves réinventent des couvertures de livres

Terrance Sims, professeur, a voulu aller plus loin que la lecture et l'étude en classe d'extraits : il s'est lancé avec ses élèves dans un projet artistique de remix des couvertures des livres étudiés. L'objectif était d'apprendre, de s'amuser, aussi, mais surtout de s'emparer d'une culture, au point de la faire sienne en s'y incarnant.« Je pense qu'il est primordial que les élèves connaissent et s'approprient leur culture », indique Terrance Sims. « C'est ce que nous sommes, et quand nous savons qui nous sommes, que nous pouvons nous épanouir auprès de personnes différentes de nous. Apprendre à s'aimer soi-même renforce l'estime de soi et nous permet d’être des personnes heureuses et accomplies », poursuit le professeur.Le club de lecture du collège a également été impliqué dans le projet, et a proposé la thématique « La représentation est la clé », ce qui a naturellement mené vers cette idée de reproduction des couvertures, en se mettant en scène.Outre les couvertures de livres, des élèves ont choisi de s'inviter dans des pochettes d'album, des photos historiques, ou encore des images tirées de séries... Parmi les ouvrages, on retrouve notamment The Hate U Give, d'Angie Thomas, Devenir de Michelle Obama, l'autobiographie de Malcolm X ou encore celle d'Assata Shakur.Incarner ou matérialiser les livres sur les lieux d'apprentissage a souvent des effets inattendus : le lycée Mundelein, situé dans la banlieue Nord de Chicago, dans l’Illinois, a ainsi couvert certains pans de murs de ses couloirs de grandes reproductions de couvertures de livres. Au total, 6 couvertures sont venues égayer l'établissement , qui reflètent les goûts des professeurs d'anglais et de leurs élèves.via People