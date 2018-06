Célia Rosentraub élue Présidente des Editeurs d'Education

Célia Rosentraub, directrice générale des Editions Hatier-Foucher et directrice e-Education au sein d'Hachette Livre, a été élue jeudi 28 juin Présidente de l’association Les Éditeurs d’Éducation et Présidente du Groupe Éducation du Syndicat national de l’édition. Elle succède à Sylvie Marcé, qui présidait le Groupe Éducation depuis 2006 et l’association depuis 2016.



Grâce à l’action de Sylvie Marcé et de l’ensemble des membres du bureau, l’association s’est attachée à démontrer l'importance de ressources pédagogiques variées, structurées, validées scientifiquement, afin d'accompagner les grands mouvements de l'Éducation nationale : réforme du collège, plan numérique, banques de ressources. Elle a notamment démontré le rôle essentiel de ces resssources pour une éducation de qualité.

Aux côtés des membres fondateurs des Éditeurs d’Éducation, Sylvie Marcé a également été à l’initiative de l’ouverture de l’assocation à tout éditeur d’éducation, qui peut aujourd’hui adhérer quelque soit le support sur lequel il publie ses ressources pédagogiques.

Pour Célia Rosentraub, « Sylvie Marcé, par son engagement plein et entier, a su installer l’association comme interlocuteur et partenaire privilégié du monde de l’éducation. L’association doit désormais poursuivre son action en accompagnant le développement d’une véritable filière pour les plateformes de ressources numériques, en établissant des contacts très étroits avec toutes les parties prenantes, notamment dans le cadre du chantier de la réforme du bac et la transformation du lycée sur les 3 prochaines années. »



Et d'ajouter : « L’association est par ailleurs engagée aux côtés du SNE dans la défense du statut particulier des ressources pour l’Éducation en combattant une exception pédagogique élargie. »