Censure : les éditeurs du monde entier viennent en soutien au livre de John Bolton

Pour rappel, initialement prévu pour mars dernier, le livre de l’ancien ancien conseiller à la sécurité nationale a été victime de nombreuses tentatives de censure de la part des avocats de la Maison-Blanche. Il faut dire que l’ouvrage se montre assez virulent quant au leadership de Donald Trump. Il révèle notamment que ce dernier aurait demandé de l’aide à Xi Jinping pour assurer sa réélection à la tête du pays.Après une première plainte portée contre John Bolton le 16 juin dernier pour avoir laissé des informations classées confidentielles dans son ouvrage, le ministère de la Justice américain a été jusqu’à demander une audition pour interdire la publication du livre, pour des raisons similaires. Dans la demande déposée le 17 juin auprès d’une cour du District de Columbia, le ministère de la Justice assure ne pas chercher à « censurer un aspect légitime du manuscrit ». Cependant, pour l’Union internationale des éditeurs (UIE ou IPA, International Publishers Association), ces diverses interventions vont à l’encontre des libertés de publier.

« John Bolton et Simon & Schuster jouent tout deux un rôle essentiel dans une démocratie qui respecte la liberté de publier et qui permet un dialogue éclairé sur des questions importantes de droits nationaux » a tenu à souligner Kristenn Einarsson, à la tête du comité pour la liberté de publier de l’UIE. Et d’affirmer : « De tels livres méritent d’être publiés. » Dans un communiqué en date du jeudi 18 juin, l’association, qui a pour mission de défendre le principe de liberté de publier, a décidé d’intervenir pour dénoncer ce qui pour eux s’apparente vraisemblablement à de la censure. Et de réaffirmer leur opposition envers toute tentative ou menace de restriction de cette liberté.« John Bolton et Simon & Schuster jouent tout deux un rôle essentiel dans une démocratie qui respecte la liberté de publier et qui permet un dialogue éclairé sur des questions importantes de droits nationaux » a tenu à souligner Kristenn Einarsson, à la tête du comité pour la liberté de publier de l’UIE. Et d’affirmer : « De tels livres méritent d’être publiés. »



José Borghino, secrétaire général de l’institution a à son tour voulu rappeler que les États-Unis étaient un bastion de la liberté d’expression. « La position ferme de Simon & Schuster face à la pression du président Trump en témoigne », explique-t-il dans le communiqué.



« Mais voir la plus haute institution des États-Unis tenter de faire taire un auteur et un éditeur envoie un signal terriblement négatif à travers le monde. Il nous rappelle que la liberté d’expression ne doit jamais être tenue pour acquise et doit être défendue chaque fois qu’elle est attaquée » a-t-il dénoncé.



Adam Rothberg, vice-président chargé de la communication au sein du groupe Simon & Schuster, s’est dit très reconnaissant du soutien de ses collègues du monde entier. « La capacité de publier, libre de toute influence ou ingérence extérieure, est la liberté la plus chère à chaque éditeur », a-t-il souligné. « Et nous sommes heureux de travailler en accord avec l’Union internationale des éditeurs pour protéger cette liberté et lutter pour la préserver. »



