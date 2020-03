Censure, #MeToo : Hachette renonce à publier Woody Allen

Eco Dalla Luna, CC BY SA 2.0

Allen n'est pas Polanski

La fête a été brutalement interrompue : quatre jours après que Apropos of Nothing, titre des mémoires du réalisateur, Hachette Book Group renonce. Prévue pour avril, cette biographie a été accueillie fraichement par les enfants Ronan et Dylan Farrow. Une forme d’indécence, puisque HGB était l’éditeur d’une enquête menée par Ronan sur les agressions sexuelles dans le milieu hollywoodien. Et que sa soeur avait dénoncé le comportement de Woody Allen…Peu après que les enfants ont déclenché cette campagne, c’est un débrayage qui a eu lieu chez les employés de Hachette, à Boston et New York. Un mouvement de solidarité exprimé à l’égard non seulement des enfants, mais plus largement des victimes d’agression sexuelle . Inenvisageable de publier les mémoires d’un homme accusé, devait-on comprendre.Et pouf, le soufflé retombe aussi rapidement qu’il était monté : dans une communication, Hachette Book Group indique que le choix de l’annulation des mémoires « a été difficile ».Mais que l’entreprise « prend très au sérieux les relations avec les auteurs et nous n’annulons pas les livres à la légère. Nous avons fait paraître et continuerons, de nombreux ouvrages délicats. En tant qu’éditeurs nous nous assurons quotidiennement que dans notre travail, différentes voix et points de vue peuvent être entendus ».Il n’empêche que pour certains, c’est une forme de censure qui s’exerce, le groupe éditorial ayant cédé face à une pression grandissante. La grève des personnels de Little, Brown and Co., éditeur de l’enquête de Ronan Farrow n’y est certainement pas étrangère. D’autant que le groupe semble avoir accepté avec facilité ce mouvement de protestation.Reste donc à définir si l’ouvrage restera publié en France par les éditions Stock – qui ne se sont pas montrées bien bavardes au cours de ces derniers jours sur le sujet. Le PDG Manuel Carcassonne était cependant passé sur France Inter , quelques heures avant l’annulation, pour affirmer : « Ce que je peux dire, et qui est déjà connu, c’est que cet artiste a été entièrement blanchi deux fois de suite par la justice américaine, entièrement blanchi par les experts juridiques, entièrement blanchi par les psychiatres, etc. »Et d’ajouter : « Par exemple, Woody Allen n’est pas Roman Polanski. Une partie des faits dont Roman Polanski est accusé sont avérés et reconnus par lui. Ce n’est pas du tout le cas de Woody Allen, qui a toujours protesté de son innocence et qui l’a prouvé avec la justice américaine. »De son côté, Suzanne Nossel, présidente du PEN America, redoute la décision, considérant que « les lecteurs se verront refuser la possibilité de le lire et d’opérer leur propre jugement ». En qualité d’organisation défendant la liberté d’expression, le PEN espère surtout que ce choix ne va pas se généraliser. Et que les éditeurs ne refuseront pas des manuscrits, sur la pression du public, ou autre.À cette heure, ni le réalisateur ni son agent ne se sont exprimés sur la polémique ou l'annulation désormais de l'ouvrage.