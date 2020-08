Centre-Val de Loire : un million d'euros pour les arts et la culture

Photographie : illustration, Nicolas Buffler, CC BY 2.0

Le président de région Centre-Val de Loire, François Bonneau, a annoncé la création d'un fonds exceptionnel d'un million d'euros, « pour d'une part, aider les acteurs du monde des arts, de la culture et du patrimoine à pérenniser leurs activités, et d'autre part, contribuer à la relance des actions et des filières », indique un communiqué.Première condition pour pouvoir prétendre aux fonds engagés par la région, répondre aux questionnaires publiés en juillet dernier par Ciclic Centre-Val de Loire, afin de mieux cerner les problématiques et les attentes des professionnels de la culture. Ces questions sont à remplir avant le 10 septembre prochain, date butoir identique à celle du dépôt des demandes pour bénéficier du fonds de soutien.Le fonds régional de soutien exceptionnel comporte 2 axes :- l'axe 1 relatif à la pérennisation de l'activité est ouvert à toute personne/structure répondant au formulaire.- l'axe 2 relatif à la relance de l'activité est réservé aux structures et artistes, auteurs qui ont bénéficié d'une aide de la Direction de la Culture et du Patrimoine ou de l'agence Ciclic au cours des quatre dernières années (de 2017 à 2020)Dans les deux cas, le même formulaire 40.4 – ACTION TERRITORIALE – Fonds de soutien exceptionnel Covid Culture , est à remplir par les éditeurs, libraires, producteurs et auteurs en se connectant à leur compte « nos aides en ligne – Région Centre-Val de Loire » avant le 10 septembre ! Il est aussi possible de créer un compte.L'instruction des demandes sera faite en coopération avec l'agence pour les secteurs livre et image, les services du Conseil régional restant néanmoins les gestionnaires de ce dispositif.Ce fonds de soutien vient compléter le Fonds Renaissance, à destination des petites entreprises de moins de 20 salariés dans la région.