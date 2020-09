Certificats de précompte : le défaut de production désormais sanctionné

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

À chaque déclaration de revenus, les auteurs s'arrachaient les cheveux, selon leurs propres témoignages : les certificats de précompte, une obligation des diffuseurs, n'étaient souvent pas disponibles, jamais communiqués par ces derniers, quand les prélèvements effectués étaient bien reversés à l'organisme de sécurité sociale...Le système du précompte est décrit dans le Code de la sécurité sociale, par l'article L. 382-5 : « Toutefois, lorsque la rémunération est versée par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 [« [une] personne physique ou morale, y compris l'État et les autres collectivités publiques, qui procède, à titre principal ou à titre accessoire, à la diffusion ou à l'exploitation commerciale d'œuvres originales », NdR], les cotisations et contributions de sécurité sociale sont précomptées et versées par cette personne à l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article. »Or, ces cotisations et contributions obligatoires sont nécessaires à l'ouverture des droits : pour les auteurs, en l'absence des certificats, il devient alors très difficile d'avoir accès à ces mêmes droits sociaux...Si la production du certificat de précompte par le diffuseur était déjà obligatoire, son défaut de production est désormais sanctionné, en vertu du décret n° 2020-1095 du 28 août 2020 . « Le défaut de production du certificat de précompte par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 382-4 ou R. 382-19 entraîne l'application d'une pénalité égale à trois fois le montant de celle mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-12 », indique ainsi le texte.Cette pénalité sera donc égale à trois fois le montant correspondant à 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale, actualisé chaque année par les pouvoirs publics. Pour 2020, cela représente trois fois 51,42 €, soit un peu plus de 154 €. L'Urssaf mettra en œuvre cette pénalité, après avoir « dûment constaté » le défaut de production. Nous avons interrogé l'organisme sur les modalités de cette pénalité, mais aucune précision n'est apportée quant à savoir si cette pénalité se cumulera en fonction des mois de retard.Par ailleurs, l'Urssaf ne nous a pas indiqué si les auteurs pouvaient eux-mêmes saisir ses services en cas de défaut de production du diffuseur. Mais ils auraient tout intérêt à le signaler...