Ces 10 romans que les lecteurs attendent de découvrir

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Depuis le 11 mai, et la réouverture des librairies, la liste des sorties de livres a été totalement remaniée. En partenariat avec le réseau de lecteurs Babelio, ActuaLitté diffuse ici la liste de leurs envies. Alors, quels sont actuellement les 10 ouvrages les plus attendus par la communauté ?Évidemment s’y retrouvent quelques-uns des grands vendeurs, et dans l’ensemble, les lecteurs semblent faire preuve de patience.Et que ne durent que les moments doux, de Virginie Grimaldi — sortie le 17 juinAux Vagabonds l’Immensité, de Pierre Hanot — sortie le 28 maiL’Énigme de la Chambre 622, de Joël Dicker — sortie le 27 mai La vie mensongère des adultes , d’Elena Ferrante (trad. Elsa Damien) — sortie le 9 juin Il était deux fois , de Franck Thilliez — sortie le 4 juin La commode aux tiroirs de couleurs , d’Olivia Ruiz — sortie le 3 juinIsabelle, l’après-midi, de Douglas Kennedy (trad. Chloé Royer) — sortie le 4 juinNe plus jamais marcher seuls, de Laurent Seyer — sortie le 18 juinLe jour des cendres, de Jean-Christophe Grangé — sortie le 3 juinLes roches rouges, d’Olivier Adam — sortie le 4 juinPas de trace de Guillaume Musso, dont le report avait fait grand bruit (prévu ce 26 mai) ni de John le Carré. Et l’on note tout de même une nette orientation d’ouvrages d’auteurs français. Y’aura-t-il un mouvement semblable à celui de l’espace francophone, où en Suisse, Belgique et Québec, les appels à privilégier les auteurs locaux ont été lancés — et entendus ?