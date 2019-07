Ces éditeurs présents parmi les 500 plus grandes fortunes de France (2019)

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Pour exemple, à la 443e place, on voit le groupe Madrigall, avec 180 millions € — Antoine Gallimard et sa famille. Une doublée remontée : la famille était classée 448e en 2018, avec 170 millions €.À la 389e position, c’est cette fois Francis Esmenard et sa famille, représentant le groupe Albin Michel, qui s’installe, avec 220 millions €. Également une belle progression : 20 millions € de mieux, et 6 places gagnées.Albin est toutefois ex aequo avec Arnaud Lagardère et sa famille, qui représentent le groupe Lagardère, dont Hachette Livre fait partie, avec le même montant de fortune personnelle. Une légère baisse, puisque l’année passée, il était en 361e place, avec 230 millions €.La famille Lefebvre, qui possède les éditions juridiques Lefebvre Sarrut reste très au-dessus de la mêlée avec 1,2 milliard €, prenant la 81e position. La position est conservée, mais ce sont 100 millions € de mieux que l’année passée.Marc Ladreit de Lacharrière, détenteur de la Revue des deux mondes, rendu célèbre par l'affaire des emplois de Pénélope Fillon, prend la 25e place avec 4,3 milliards €.Vincent Bolloré, désormais propriétaire du groupe Editis, dispose quant à lui de 7,3 milliards €. Il occupe la 12e place.Quant au premier du classement, c’est Bernard Arnault, avec 90, 275 milliards €. Par son groupe LVMH, il détient quelques parts au sein de la holding Madrigall